Un nouveau resto de sushis de Montréal recrute et il paye 80 000$ par année

Pour attirer la main-d’œuvre qui se fait rare dans le milieu de la restauration, un nouveau restaurant de sushis de Montréal offre à ses employés un salaire de départ allant jusqu’à 80 000$ par année.

L’étoilé Michelin Sushi by Scratch Restaurants ouvrira une antenne montréalaise ce vendredi, dans le Vieux-Port. Le groupe Scratch, établi en Californie, a choisi la métropole pour sa première adresse à l’extérieur des États-Unis.

Pour s’assurer d’attirer et de retenir les employés au sein de sa nouvelle succursale, l’entreprise mise sur un salaire d’entrée «compétitif» entre 65 000 $ et 80 000 $ pour des postes de préposé au bar ou de sushi-chef, peut-on lire sur les sites de recherche d’emploi Glassdoor et Indeed.

«Notre entreprise estime que nous sommes des professionnels, donc nous payons comme des professionnels», a souligné à CTV News le copropriétaire du restaurant, Phillip Frankland Lee.

En plus de la rémunération concurrentielle, le groupe Scratch offre un régime de soins de santé universels, une allocation pour la formation continue, des repas, des vacances et des congés de maladie.

Grave pénurie de main-d’œuvre

Est-ce que ces avantages sociaux réussiront à attirer les employés, mais surtout, à les garder?

En plus de la pénurie de main-d’œuvre, la rétention du personnel est un autre défi dans l’industrie de la restauration.

Selon des données provenant de l’Association Restauration Québec (ARQ), le nombre total d’emplois dans l’industrie québécoise de l’hôtellerie et de la restauration (223 600) demeure inférieur de 15,7% à celui d’octobre 2019, au deuxième trimestre de 2022.

Il y a donc 41 600 employés de moins dans l’industrie qu’il y a trois ans.

Le propriétaire du Sushi by Scratch Restaurants souhaite ainsi offrir à ses employés les avantages qu'aurait un professionnel «comme si vous travailliez dans une banque ou si vous étiez avocat», a-t-il expliqué à CTV.

Le salaire de base moyen d’un serveur de restaurant au Québec est de 32 400 $ excluant les pourboires, selon Indeed.

La rémunération moyenne des employés en cuisine tourne quant à elle autour de 40 000$ par année, selon l’ARQ.