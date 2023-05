Un Québécois vend un séchoir à cheveux autographié par Samantha Fox et le prix demandé est ahurissant

Partager







Quelqu’un ayant en sa possession un «authentique sèche-cheveux» ayant appartenu au sex-symbol des années 80 Samantha Fox veut s’en départir.

Une annonce publiée sur Facebook Marketplace et relayée sur le sous-Reddit r/Québec suscite bien des remous.

• À lire aussi: [VIDÉO] Cette femme a la plus grande bouche au monde

Dans l’annonce en question, on peut lire que l’appareil est un «Tempus 1200w fonctionnel», qu’il «chauffe en tabarnac» et surtout, qu’il est «autographié avec une faute (très rare)».

Capture d'écran / Facebook Marketplace



Les photos de l’article montrent qu’en effet, le séchoir est doté d’une inscription au marqueur noir.



«SAMATHA XXXX 83», peut-on lire sur la partie supérieure du sèche-cheveux.

Facebook Marketplace

Il est certainement rare que des gens fassent des fautes en écrivant leur propre nom...

• À lire aussi: Une piscine ordonne aux hommes de ne plus utiliser les séchoirs pour se sécher la «poche»



Le vendeur précise que «Ce bijou appartenait au sex-symbol Samantha Fox en 1983 avant d'être connue mondialement avec son succès "Touch Me" en 1986 et avant que le plastique devienne à la mode».

Mais au-delà de l’authenticité (ou non) du produit en vente, c’est le prix demandé qui fait sourciller les personnes potentiellement intéressées.

La somme requise est de 10 000$, et l’annonce stipule bien que c’est non-négociable, «offre ridicule s'abstenir».

• À lire aussi: Quelqu'un vend une énorme salle de jeu Burger King sur Marketplace



Sur Reddit, un usager a fait une recherche pour comparer la signature de Samantha Fox sur le séchoir au véritable autographe de la chanteuse pop et disons que ce n’est pas très ressemblant.

Mais un autre usager a poussé les choses un peu plus loin, et a constaté que le même vendeur Marketplace a d’autres articles à vendre, dont: une guitare signée "Eddy Van Halen" à 69 999$, un ampli ayant appartenu à Kurt Cobain à 35 000$, un disque digital MIRACULEUX de Jérémy Gabriel à 25 000$ et un «balè majike de Arie Potteur» à 25 000$.

Bref, on a affaire ici à quelqu’un de très créatif, qui a bien compris le diction qui dit «Qui n’ose rien n’a rien».

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s