Une femme trouve 500 livres de pâtes cuites dans un parc au New Jersey et tout le monde cherche des réponses

De mystérieuses montagnes de macaronis et de spaghettis ont été découvertes dans un bois du New Jersey, aux États-Unis.

Nina Jochnowitz siège au conseil municipal de la ville d’Old Bridge, dont les bois ont été assaillis par la marée de nouilles. L’origine des pâtes reste un mystère.

Facebook | Nina Jochnowitz

La politicienne a partagé le 28 avril sur sa page Facebook des photos de la scène, en remerciant la municipalité d’avoir nettoyé «l’entièreté du bassin de la rivière».

Elle a toutefois critiqué le maire, affirmant qu’il avait ignoré la situation, rapporte CBS News.

Bien que l’attitude de certains, qui traitent les forêts et espaces verts comme de gigantesques dépotoirs à ciel ouvert ait de quoi attrister la plupart des gens, certains ont trouvé une touche d’humour à l’étrange découverte.

Facebook | Nina Jochnowitz

Mme Jochnowitz a elle-même qualifié la situation de «Mission Impastable», en référence à la série cinématographique «Mission impossible».

Dans un fil de discussion du site internet Reddit, de nombreuses personnes ont partagé des jeux de mots sur les pâtes, rapporte CBS News.

Facebook | Nina Jochnowitz

«Nous devrions envoyer les auteurs à la prison penne-tentiaire», a plaisanté l'un d'entre eux.

«Le suspect principal est un homme nommé Al Dente», a commenté un autre.

Facebook | Nina Jochnowitz

CBS News a contacté le maire d'Old Bridge, le conseil municipal, la police et le service des travaux publics pour plus d'informations et attend une réponse.

