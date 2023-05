Une propriété avec l’intérieur entièrement démoli en vente pour 1,4 M$ à Montréal

Partager







Vous avez quelques millions de dollars qui trainent dans votre tiroir à bobettes? Cette maison d’Outremont pourrait peut-être vous intéresser. Seul hic: l’intérieur est complètement démoli.

«Une belle toile blanche à rénover à votre goût», indique l’annonce de l’agence Profusion Immobilier.

Autrement dit, le futur acheteur devra remodeler de A à Z l’entièreté des 179 mètres carrés de l’aire habitable de la maison centenaire de la rue Durocher, dans Outremont.

Avant que l’intérieur soit démoli, la maison comptait cinq chambres à coucher, dont une au sous-sol, trois salles de bain et une salle d’eau. Mais peut-être que le futur proprio ne voudra qu’une seule chambre, qu’une seule toilette et quatre salles d’eau. Tout est possible.

La personne qui mettra la main sur la résidence voudra sûrement donner quelques coups de pinceau à la façade défraîchie de l’immeuble et possiblement refaire les balcons du rez-de-chaussée et de l’étage.

Il s’agit techniquement d’une aubaine, côté prix, puisque le terrain et le bâtiment ont une valeur totale de 1,62 M$...

À noter que la vente de la résidence est faite sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteur, et que le choix de l’inspecteur en bâtiment doit être convenu par les deux parties, peut-on lire dans l’annonce.

