Fortnite fait son entrée aux Olympiques

Le CIO a ajouté Fortnite à ses Esports Series, qui comprennent déjà neuf jeux correspondant à des sports réels gérés par des fédérations internationales.

Les Esports Finals se dérouleront à Singapour du 22 au 25 juin, les matchs de tir sportif de Fortnite étant prévus le 24 juin. La compétition sera un événement sur invitation auquel participeront une douzaine de joueurs de la série des champions Fortnite, qui s'affronteront lors d'une compétition de tir d'élite soutenue par la Fédération internationale de tir sportif sur une île spéciale de Fortnite. L'île sera conçue pour refléter les compétitions de tir sportif, et les joueurs seront testés sur la précision de leur visée.

Image courtoisie, Epic Games Fortnite

Une véritable compétition mondiale

Le CIO a ouvert la vente des billets pour la Semaine olympique des sports électroniques à Singapour, au prix de 10 SGD (7,50$) pour une journée ou de 20 SGD (15$) pour les trois jours de compétition.

Le CIO considère que l’inclusion de Fortnite s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large visant à encourager les sports électroniques et à établir des liens avec la communauté des jeux vidéo.

Les Esports Series sont une compétition mondiale de sports virtuels et simulés créée par le CIO, en collaboration avec les fédérations internationales et les éditeurs de jeux. Les meilleurs joueurs participeront à des finales en direct et en personne lors des finales olympiques d’esports à Singapour.

AFP

Attirer un public peu enclin aux compétitions olympiques

L’ajout de Fortnite aux Esports Series est conforme aux objectifs du CIO en matière d’esports. Le comité considère qu’il s’agit d’une "compétition pacifique" avec un équivalent physique, et l’inclusion de Fortnite est susceptible d’attirer un public qui, autrement, ne serait pas intéressé par les tournois esports conventionnels.

Les finales esports seront diffusées dans le monde entier sur Olympics.com et sur les canaux de médias sociaux des Jeux olympiques. Fortnite rejoint le tir à l’arc, le baseball, les échecs, le cyclisme, la danse sportive, les sports mécaniques, la voile, le taekwondo et le tennis dans la série olympique des sports électroniques.