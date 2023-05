Hélène Boudreau a une nouvelle plaque d’immatriculation liée à un moment phare de sa carrière

Partager







Jamais dépourvue de façons de faire parler d’elle, la «fille de l’UQAM» a présenté, ce jeudi, sa surprenante nouvelle plaque d’immatriculation.



Les abonnés Instagram d’Hélène Boudreau ont pu découvrir en primeur de quelle immatriculation sera doté le véhicule de la vedette d’OnlyFans.

Oubliez les vulgaires combinaisons de chiffres et de lettres aléatoires, du genre 698 FSV, notre Hélène nationale s’est payé (parce qu’elle en a assurément les moyens) une belle plaque d’immatriculation personnalisée avec l’inscription suivante:



GUMMYBR

Instagram Hélène Boudreau



Eh oui, la combinaison de sept lettres fait bien sûr référence à la pittoresque saga des oursons en gelée insérés dans son postérieur.

On se souvient que les friandises avaient alors giclé hors de la cavité corporelle de la belle, accompagnées d’un jet de matières fécales qui avait souillé l’ordinateur portable de la principale intéressée.

Cette épopée rocambolesque avait connu une viralité presque équivalente à la célèbre photo de finissante de celle qui était alors étudiante en arts.



On félicite Hélène Boudreau pour sa nouvelle plaque d’immatriculation!

