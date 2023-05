Intoxications en hausse: voici quoi faire si votre animal consomme du cannabis

Partager







Les cas d’intoxications au cannabis chez les animaux de compagnie ont fortement augmenté depuis que la substance a été légalisée au Québec en 2018. Votre animal peut-il mourir s’il consomme du pot? Quoi faire si ça vous arrive? Un vétérinaire répond à nos questions.

Traiter des animaux empoisonnés au cannabis fait maintenant partie de la routine du personnel au service d’urgence du Centre de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.

«Ç’a beaucoup augmenté dans les dernières années. Maintenant, c’est très fréquent. En fait, on voit des animaux intoxiqués pas mal toutes les semaines», précise le responsable de l’établissement, le vétérinaire Édouard Martin.

Chaque année depuis qu’elle a été légalisée au Québec en 2018, la marijuana se retrouve dans le top 10 des substances qui causent le plus d’empoisonnements chez les animaux de compagnie de la province, selon les données de la Pet Poison Helpline.

De la fleur séchée, des mégots, de l’huile à vapoteuse, des biscuits: la plupart des intoxications proviennent de produits de cannabis laissés sans surveillance par les propriétaires d’animaux, souligne le vétérinaire. Les animaux peuvent cependant aussi être empoisonnés par la fumée secondaire.

Cette tendance à la hausse a été observée partout en Amérique du Nord, principalement dans les endroits où le cannabis a été légalisé, selon une enquête menée par des chercheurs de l’Université de Guelf, qui ont interrogé 251 vétérinaires au Canada et aux États-Unis entre janvier et avril 2021.

Bien que ces intoxications ne soient pas nécessairement mortelles, elles peuvent nécessiter des soins d’urgence.

Voici ce qu’il faut savoir pour assurer la sécurité de votre animal.

Quels sont les symptômes à surveiller?

Comme le cerveau des chiens est doté de plus de récepteurs sensibles au cannabis que celui des humains, ils tolèrent beaucoup moins bien la substance que leur maître.

Ainsi, quand les canins consomment du cannabis, leurs comportements changent généralement de manière soudaine, explique Édouard Martin, qui est aussi enseignant-clinicien à la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.

«Souvent, ils vont s’endormir très lourdement, puis ils vont devenir très excités d’un coup sec. Ils vont réagir très fortement aux stimulis de l’environnement. Leurs mouvements sont différents aussi. Ils vont marcher comme un gars saoul. Ils vont aussi souvent s’uriner dessus. Dans les cas les plus extrêmes, on peut avoir des patients qui tombent dans un état comateux», détaille-t-il.

Les symptômes sont sensiblement les mêmes chez les chats, mais comme ils sont moins enclins que les chiens à manger tout ce qu’ils trouvent, les intoxications chez les félins sont «beaucoup plus rares», explique le vétérinaire.

Que faire si notre animal semble intoxiqué ?

Que vous preniez votre animal en flagrant délit ou que vous le soupçonniez d’avoir consommé du cannabis en raison de son comportement étrange, la première chose à faire serait d’appeler un vétérinaire, avise Édouard Martin.

«Le vétérinaire va pouvoir vous indiquer si vous pouvez faire vomir votre animal, par exemple. Ça peut être efficace pour prévenir l’intoxication. Mais il ne faut pas le faire vomir avant de parler à un professionnel, parce qu’il peut y avoir des contre-indications», insiste-t-il.

Si votre animal présente des symptômes qui vous inquiètent, n’hésitez pas à vous rendre en clinique. Les vétérinaires vont pouvoir l’examiner et s’assurer de lui donner le meilleur traitement possible.

«On va généralement donner du charbon activé pour neutraliser le cannabis dans l’intestin, ce qui peut limiter l’intoxication», explique M. Martin.

Tout dépendant de son état, il se peut aussi que votre animal doive passer quelques heures aux soins intensifs. Une visite qui pourrait vous coûter cher, précise le professionnel.

«Si c’est seulement une consultation, ça ne sera pas très dispendieux. Mais si on doit garder l’animal à l’urgence pendant 24 à 48 heures, avec le traitement, les prises de sang, les solutés et tout, les soins peuvent couter jusqu’à entre 1000 et 1500$», indique-t-il.