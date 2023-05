La STM engage: vous pourriez être payé 100 000$ par année pour gérer ses comptes Twitter

Partager







Vous êtes à la recherche d’un nouveau travail? Ça tombe bien, la Société de transport de Montréal (STM) souhaite pourvoir deux postes permanents au sein de l’équipe des communications pour gérer ses comptes Twitter. Et avis aux intéressés: c’est payé jusqu’à 100 000$ par année.

Mais attention: l’emploi ne consiste pas qu’à annoncer qu’une panne de train cause un ralentissement de service sur la ligne verte entre les stations Lionel-Groulx et Frontenac une fois de temps en temps.

En plus de s’occuper des six comptes Twitter de l’organisme, le conseiller d’information client et médias sociaux devra mettre en œuvre des plans de communication pour la clientèle lors d’événements, de travaux, de changements au réseau ou de perturbations majeurs, en plus d’agir à titre d’expert de l’information clientèle.

L’employé doit également «agir à titre de lien pivot entre les communications, les affaires publiques, les partenaires internes, le service à la clientèle et les opérations afin de traduire le langage opérationnel pour bien accompagner le client dans sa planification de déplacement et dans son parcours», indique l’annonce.

Les deux postes sont de jours – 36 heures par semaine en mode hybride – et le salaire se situe entre 67 647$ à 99 635$. L’annonce n’indique pas les avantages sociaux qui viennent avec l’emploi.

La STM recherche un candidat détenant un baccalauréat en communication ou dans une discipline appropriée et qui a un minimum de deux ans d’expérience pertinente.

Il doit obligatoirement être bilingue à l’écrit dans la langue de Vigneault et de Shakespeare, s’y connaître en réseaux sociaux et dans la gestion de ceux-ci et avoir des connaissances avec des technologies relatives au web.