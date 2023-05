«Le diable s’habille en Prada»: pour 27 M$, vous pourriez acheter la maison de la méchante Miranda Priestly

Partager







Avis aux fans du film Le diable s’habille en Prada: la (vraie) maison new-yorkaise qui a servi de résidence à la boss tourmentée Miranda Priestly, interprétée par l’actrice américaine Meryl Streep, est actuellement en vente pour la modique somme de 27 M$ US (36,8 M$ CAD). On vous fait le tour du proprio.

Si vous trouvez parfois que votre 3 et demi ou votre 4 et demi est un peu trop grand pour vous, attendez de voir l’immensité des pièces de cette résidence centenaire.

Transportons-nous au 129 E de la 73e rue, dans une maison de ville de cinq étages et de 12 000 pieds carrés située à un jet de pierre de Central Park, en plein cœur de Manhattan.

Pour les fins observateurs, la luxueuse résidence de style néo-italien apparaît dans le film de 2006, lorsque Andy Sachs, interprétée par Anne Hathaway, livre un bouquin à sa patronne Miranda Priestly, interprétée par Meryl Streep.

La somptueuse maison, construite en 1906, a été conçue par le célèbre architecte Stanford White et a été rénovée en 2005 sous la supervision du designer Diamond Barrata, indique l’annonce classée chez Coldwell Banker.

Au total, on y compte sept chambres à coucher et 14 salles de bain, en plus de 20 autres pièces diverses – dont un gym et quelques cuisines – et un demi-terrain de basket-ball sur le toit, peut-on lire dans l’annonce.

Chaque pièce se démarque les unes des autres et est largement illuminée, grâce aux grandes fenêtres.

Il s’agit d’une «occasion excitante», écrivent les courtiers chargés de la vente. «C’est vraiment l’une des plus belles maisons unifamiliales de tout Manhattan.»

Le demi-terrain de basket-ball est revêtu d’un plancher lambrissé et de murs rembourrés, en plus du puits de lumière au plafond, question d’être illuminé par la lumière du jour.

À noter que la maison ne compte pas d’ascenseur. Le ou la propriétaire devra être en forme pour faire partir du rez-de-chaussée jusqu’à la terrasse sur le toit.