Le logo d’une maison de naissance de Montréal ressemble étrangement à un phallus et les internautes ont beaucoup de questions

La maison de naissance Anne-Courtemanche dans l’est de Montréal a un nouveau logo et on ne se fera pas de cachettes, ça ressemble à un pénis.

Une internaute nommée Sophie Giguère a publié une photo du nouvel emblème et les gens ont beaucoup réagi.

Un gros bravo à la maison de naissance Anne-Courtemanche dans le quartier Mercier-Est pour leur nouveau logo...

😂🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/g8uZoe3FYW — Ѕσρнιε Gιɢυὲгε ⚜♡⚜ (@S0fiia29) May 5, 2023

Sinon...c'est supposé représenter quoi 🤨🤔 — Mel (@VUEbyMel) May 5, 2023

On ne peut pas le nier, la première chose qu’on voit c’est un pénis.

En revanche, si on prend le temps d’examiner le logo et qu’on oublie l’engin masculin, on peut distinguer la forme d’une femme enceinte qui se prend le ventre.

Capture d'écran Twitter

Certains commentaires parlent de l’exemple parfait de «cause à effet» et on dirait que c’est l'explication la plus logique jusqu’à présent.

On peut dire que c'est un cas "de cause à effet"... J'en reste sans mots. — Le libraire (@robear54) May 5, 2023

On salue le génie derrière le concept.

