On a visité Montréal avec un guide clandestin pour comprendre la controverse

Les faux guides touristiques sont un problème qui dérange de plus en plus à Montréal. Les acteurs du secteur demandent à la Ville d’enfin faire respecter le règlement. Pour comprendre cette business, 24 heures a joué les touristes pendant une visite gourmande du Mile-End avec un guide qui n'a pas de permis.

Nous avons rendez-vous à 11h dans la boulangerie Guillaume, sur le boulevard Saint-Laurent. Notre guide, Dave (prénom fictif), parle bien français. Le doute s’était installé en voyant le site internet de la compagnie pour laquelle il travaille, uniquement en anglais, et ses SMS envoyés avant la visite.

Le tour guidé du quartier Mile-End sera avec quatre autres personnes, une famille venant de São Paulo au Brésil. Dave commence par un quizz de culture générale sur le Québec. «Montréal est la deuxième plus grande ville francophone du monde après Paris», nous dit-il. Pourtant, après vérification, la métropole serait plutôt en quatrième position derrière Kinshasa, Paris et Abidjan.

«Nous sommes à un mille [1,6 km] du centre-ville, d’où le nom du quartier, Mile-End», poursuit le guide. Cette information est, elle, juste.

Dave se présente comme un professeur retraité, reconverti dans le tourisme depuis deux ans. Il est au courant qu’il faut suivre des cours spécifiques pour devenir officiellement guide. Montréal, Québec et New York sont les trois seules villes d’Amérique du Nord exigeant un permis pour exercer.

Une formation obligatoire

Quand on lui demande en insistant, Dave avoue avoir été formé, mais seulement par la compagnie qui l’embauche. 24 heures a pu confirmer auprès de l'APGT que Dave n'a jamais été pas dans leur dossier.

Pourtant, une formation payante (2462$) de 240 heures à l’Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est obligatoire. Une fois obtenue, il faut demander un permis à la Ville, qui coûte 105$ par an.

L’entreprise pour laquelle Dave est très présente sur internet, récoltant beaucoup d’avis et d’étoiles. Elle offre des visites dans 51 villes à travers le monde, du Pérou au Japon.

Cette multinationale des visites guidées est basée au Royaume-Uni. «L’argent va directement là-bas», précise Dave, qui se défend d’être légitime dans sa pratique même sans permis.

«Je viens de Montréal. Je connais Montréal et le Mile-End. J’aime ma ville. C’est intéressant de partager son histoire et sa nourriture avec les touristes», dit-il.

Une expérience décevante

Avec le groupe, nous avons dégusté plusieurs choses: cappuccino, cannoli, gnocchi, bagel et poutine... la visite a coûté 79$, sans pourboire, et n’aura duré que 2h20 au lieu de 3h, comme indiqué sur le site.

La concurrence que cette compagnie fait à celles qui respectent les règles et emploient des guides accrédités est déloyale, dénonce Frédérik Nissen, cofondateur de Local Food Tours. «C’est une entreprise internationale qui ne charge pas la TPS ni la TVQ et qui emploie des guides non certifiés à des tarifs inférieurs par rapport à l'industrie», dit-il en parlant de son concurrent.

Selon ses recherches, il rémunère deux fois plus ses guides qui sont, eux, tous passés par la formation payante de l’ITHQ. Ce concurrent dérangeant, qui propose des visites 17% moins chères, lui ferait perdre 300 000 $ de chiffres d’affaires par an, estime-t-il.

«C'est une expérience qui est vraiment inférieure et c'est dommage que les visiteurs étrangers participent à ce genre d'activités.»

La situation inquiète Frédéric Mandel, président de l’Association professionnelle des guides touristiques de Montréal (APGT). Il voit les annonces douteuses se multiplier à cause des plateformes comme Airbnb ou Viator.

Combien sont-ils?

Si la ville compte plus de 175 guides certifiés, il est impossible de dire combien sont ceux qui travaillent dans l’ombre. «Au moins 6000 visiteurs feraient chaque année des tours avec des guides non certifiés», dit Frédéric Mandel.

«Avec la tendance de vouloir consommer local, les gens ont l'impression qu'avec une expérience avec un guide local trouvé sur Airbnb, ils consomment plus local», déplore Élyse Lévesque, guide certifiée et enseignante à l’ITHQ.

«Le guide, c’est souvent le seul local avec lequel les touristes parlent», dit-elle, en faisant référence aux expériences des touristes. Or, parfois, les faux guides sont des étudiants étrangers.

L’organisme Tourisme Montréal réitère l'importance des vrais guides. «Sans ces professionnels certifiés, nos visiteurs en sauraient assurément beaucoup moins sur l’histoire de Montréal en constante évolution, sur les particularités culturelles des lieux visités, l’architecture unique de nos bâtisses et les itinéraires des touristes seraient assurément moins riches en anecdotes», ont-ils répondu par courriel à nos questions.

Comment réguler le secteur?

À Montréal, l’industrie des guides touristiques est encadrée par le règlement municipal G-2. L’APTG a rencontré la Ville fin avril pour comprendre pourquoi ce règlement n’est pas appliqué. Les contrevenants s’exposent à une amende de 100$ à 300$ pour une première infraction et jusqu’à 1000$ en cas de récidive.

«Les dernières infractions émises, c’était dans les années 90, dit Frédéric Mandel. On demande que la Ville fasse respecter le règlement. Certains guides non certifiés ne sont pas au courant qu’il faut une formation. D’autres le font sachant très bien que la Ville n’émet pas d’infractions.»

Selon Élyse Lévesque, «les agents de la paix ne sont même pas au courant qu’ils doivent vérifier les permis de guides».

Comment être sûr que votre interlocuteur est en règles? Demandez-lui s’il a été formé à l’ITHQ. Tous les guides certifiés doivent avoir leur carte autour du cou. L'APGT recommande de consulter sa liste d'agences partenaires et de les contacter directement en cas de doute.

Faudrait-il avoir un répertoire public pour que les touristes vérifient par eux-mêmes avant une visite? Non, selon Élyse Lévesque. «Ce n'est pas à eux de faire ça. C’est à la Ville de gérer ça. Il y a un règlement. Appliquons-le.»

La Ville confirme à 24 heures qu’elle a entamé une réflexion sur ce problème et compte établir des actions à mettre en place dans les meilleurs délais. Aucune plainte n’a été reçu par la Ville de Montréal et Tourisme Montréal de la part de touristes.