Support à vélo, montres, art public: voici comment le vieux pont Champlain sera recyclé

Plus de 400 pièces d’acier provenant de l’ancien pont Champlain, qui est en cours de déconstruction, auront une seconde vie sous différentes formes, comme un support à vélo, des installations d’art public et même des montres.

La société qui assure la gestion des ponts affirme s’être «engagée à minimiser l’empreinte environnementale de la déconstruction du pont Champlain».

C’est donc dans cette optique qu’elle a mis sur place le Concours pancanadien de réutilisation des matériaux du pont Champlain d’origine, à l’issue duquel 11 projets ont été sélectionnés par un comité formé de sept experts dans les domaines de l’économie circulaire, de l’architecture, de l’art visuel, de l’urbanisme et du design industriel.

Parmi ceux-ci, l’entreprise Métallerie Gallant Metalworks utilisera des pièces pour fabriquer un vélo de même qu’un support de stationnement.

Pour sa part, le Centre de services scolaires Marie-Victorin construira du mobilier destiné aux écoles de Brossard.

Également, la Ferme du Grenier Gardangeois donnera une deuxième vie à des pièces pour construire un prototype d’habitat multifonctionnel sur une ferme familiale à l’Ange-Gardien.

Le projet de collection The Champlain Bridge Watch, de l’entreprise Novo Watch, intègrera certaines pièces d’acier dans des montres.

Enfin, plusieurs artistes comptent utiliser les pièces dans des installations d’art public, que ce soit à Brossard, dans Ville-Émard Côte-Saint-Paul et au centre-ville de Montréal.

Pour son œuvre multimédia intitulée «Mémoire», le Montréalais James Kennedy compte recueillir les témoignages de 15 personnes qui ont une relation particulière avec le pont Champlain. Les visiteurs pourront balayer un code QR sur les panneaux d’acier pour les écouter.

«[O]n trouve des œuvres uniques entièrement créées par des artistes ainsi que des projets plus industriels qui visent à laisser un legs à la mémoire de cet important ouvrage montréalais. Les participants ont fait preuve de créativité et d’innovation et nous avons hâte de voir ces propositions se concrétise», souligne Sandra Martel, première dirigeante de Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée, dans un communiqué.

