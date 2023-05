The Mandalorian: l’armurière, alias Emily Swallow, sera au Comiccon de Montréal

Partager







Bonne nouvelle pour les fans de la série The Mandalorian: l’actrice Emily Swallow, qui incarne l’armurière (The Armoror) sera de passage à Montréal pour le Comiccon.

Swallow a également repris son rôle de l’armurière pour la série Disney+ The Book of Boba Fett aux côtés de Temuera Morrison, Ming-Na Wen et Pedro Pascal. Et, évidemment, le bon Grogu alias bébé Yoda.

Elle rejoint donc deux autres acteurs de la série Star Wars qui seront également à l’événement cet été, soit Giancarlo Esposito (Moff Gideon) et Paul Sun-Hyung Lee (Carson Teva).

AFP Giancarlo Esposito (Moff Gideon) et Paul Sun-Hyung Lee (Carson Teva) de la série The Mandalorian

On a également pu voir Swallow sous les traits de la créature aux superpouvoirs Amara (alias The Darkness) dans la série Supernatural (CW), rôle qu’elle a repris dans la dernière saison de la série. Elle a en outre prêté sa voix à la femme spirituelle de Dracula, Lisa Tepes, dans la série animée de Netflix Castlevania, ainsi qu’à Seraphite Emily dans le jeu vidéo à grand succès The Last of Us – Part II.

Le Comiccon de Montréal aura lieu au Palais des congrès du 14 au 16 juillet 2023. Pour plus de détails, visitez le site officiel de l'événement.