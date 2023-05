«The Only One»: un des candidats qui veulent coucher avec Noémie Dufresne l’a séduite en lui parlant de pandas roux

Partager







La web-réalité «The Only One» bat son plein et le deuxième épisode a vu 7 participants être éliminés.



Rappelons que dans l’émission mise en ligne sur la chaîne YouTube JNT Productions, la vedette d’OnlyFans Noémie Dufresne fait passer des auditions à des jeunes hommes dans le but de trouver celui qui deviendra son partenaire pour sa première scène d’amour torride filmé.

L’heureux élu remportera également une somme de 5000$.



Dans le premier épisode, 8 candidats avaient déjà été éliminés, ce qui fait que 12 participants étaient encore en lice au début du second, qui mettait en scène deux «épreuves».



Dans la première de celles-ci, les prétendants de la belle Noémie devaient passer deux minutes en sa compagnie, sans l’ennuyer ou lui tomber sur les nerfs.



Si Koda et Julien se sont servis de leur accent des Vieux Pays pour charmer leur soupirante, et que Rémi et Félix-Antoine ont su attendrir Noémie grâce à leur baby face, au moins un participant a usé d’une tactique des plus inhabituelles pour arriver à ses fins.

Capture d'écran / YouTube JNT Productions

Doté d’une chevelure aussi longue que soyeuse et d’une moustache qui aurait fait fureur dans les années 80, le beau et grand Alexandre (notre candidat préféré, est-ce que ça paraît?) a opté pour une conversation sur les ursidés et ça a marché!



«Toi là, si admettons, on va y aller hypothétiquement, si t’avais à adopter un panda, est-ce que tu prendrais le panda roux ou un panda normal-là, noir et blanc?», a curieusement demandé le costaud gaillard.

À la surprise générale, la belle n’a pas appuyé sur le bouton signifiant l’expulsion de son interlocuteur!



Au contraire, elle a joué le jeu du moustachu et a répondu qu’elle choisirait le panda roux.

Capture d'écran / YouTube JNT Productions



Cela a permis à Alexandre d’écouler les dernières secondes et de franchir les deux minutes de conversation avec celle qui a publié son autobiographie il y a déjà sept ans de cela.



Sept autres participants ont, comme Alex, résisté au «Buzzer Beater» et ont pu jouer dans l’étape suivante: le Trône de Noémie.

Dans cette épreuve sensorielle, les candidats devaient faire preuve de sensualité en susurrant des mots doux à leur reine, tout en la cajolant au moyen d’un jouet sexuel.

Capture d'écran / YouTube JNT Productions

Encore là, plusieurs situations cocasses et/ou malaisantes sont survenues, entraînant l’élimination de trois candidats, mais [DIVULGÂCHEUR] pas celle de notre prèf’, Alex, qui poursuivra l’aventure dans le prochain épisode.

