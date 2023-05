Visite chez Camille: un appartement à 710$ par mois dans Hochelaga

Partager







L’équipe de Silo 57 s’est lancé la mission de sillonner la ville de Montréal à la recherche de petites pépites locatives. Notre but? Vous ouvrir la porte de gens d’ici et découvrir leurs appartements pour une bonne dose d’inspiration quotidienne.

Cette semaine, on visite l’appartement de Camille situé dans Hochelaga, à proximité des Shops Angus.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour faire la visite de cet appartement!

Q: Combien de pièces y a-t-il dans ton appartement?

Mon appartement compte trois pièces. Le bail indique qu’il s’agit d’un 3 1⁄2, mais en réalité j’ai une grande pièce double à l’avant et une pièce à l’arrière, en plus de la salle de bain.

Q: Depuis combien de temps habites-tu dans cet appartement?

J’ai emménagé dans cet appartement en décembre 2020. Ça fait donc un peu plus de deux ans.

Q: Comment as-tu trouvé cet appartement?

J’ai trouvé mon appartement sur Facebook Marketplace. Il s’agissait d’une cession de bail, mais ce n’était pas un «swap». J’ai été vraiment chanceuse.

Q: Quel est le prix de ton loyer?

Je paie 710$ par mois, sans les charges.

Q: Ton loyer a-t-il augmenté au fil des ans?

Oui, chaque année mon loyer augmente en moyenne de 2,9%, donc une quinzaine de dollars. Je payais donc moins de 700$ quand j’ai loué la première année.

Q: Quelle est ta pièce préférée dans ton appartement?

Ma pièce favorite est définitivement la pièce double, donc le salon et la chambre. C’est la première pièce qu’on voit en entrant et c’est super lumineux.

Q: Qu’est-ce qui a inspiré ton décor?

Je m’inspire beaucoup de Pinterest. Dans la vie, j’aime les murs de brique, les poutres et tout ce qui est chaleureux alors j’ai essayé le plus possible de mettre de ces aspects dans mon décor.

Q: Pourquoi avoir choisi Hochelaga?

À la base, j’avais plusieurs critères. Je cherchais quelque chose de pas trop cher avec du stationnement facile et à proximité de la ligne verte du métro. J’aime beaucoup aller dans le Centre-Ville et je viens de Trois-Rivières, donc c’était des non négociables pour moi. Le quartier d’Hochelaga cochait toutes les cases.

Q: Est-ce que ton appartement a un quirk (un défaut)?

Oui, c’est hyper mal insonorisé. J’entends le cellulaire de mon voisin sonner... [rires]

Q: Qu’est-ce que tu changerais si tu le pouvais?

C’est clair que si je le pouvais, j’aimerais beaucoup avoir une cuisine plus grande, mais sinon je suis très satisfaite de mon appartement.

Ça vous plaît? Inspirez-vous maintenant de son décor!

