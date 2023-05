Airbnb: 5 appartements de San Francisco à louer pour être près de l’action

Partager







En Californie, San Francisco est réputée pour son Golden Gate Park, le Fisherman’s Wharf et Alcatraz.

Située sur une péninsule entourée par l’océan Pacifique et la baie de San Francisco, la ville profite d’un paysage urbain bien à elle. Ses collines offrent des vues spectaculaires sur elle-même et sur la baie. C’est une ville qu’on aime pour sa diversité. Abritant une grande communauté LGBTQ+, elle est surtout connue pour son esprit d’inclusion et de tolérance.

Convaincu de la visiter cet été?

Voici quelques logements à louer sur Airbnb pour être à deux pas de l’action lors de votre passage à San Francisco.

1o Cet appartement très bien situé

Dans un quartier vibrant, cet appartement propose un grand balcon et tout l’espace nécessaire pour s’installer confortablement. Il s’agit de la maison d’invités des hôtes située au quatrième étage de la maison. L’espace privé comprend deux chambres (chacune avec un lit queen), une salle de bain, une télévision, le Wi-Fi, un petit bureau/salon et un patio. Il y a également un accès à une cuisine commune.

4 voyageurs, 2 chambres, 2 lits et 1 salle de bain

À proximité du Golden Gate Park

À partir de 284$ par nuit, plus les frais

2o Ce studio central confortable dans la colline ensoleillée de Potrero Hill

Vous aurez une vue sur Twin Peaks dans ce magnifique studio. Situé dans le quartier recherché au sommet de Potrero Hill, vous serez idéalement situé à proximité des commerces, des restaurants et des transports publics, ce qui en fait le point de départ idéal pour explorer San Francisco.

2 voyageurs, 1 chambre, 1 lit et 1 salle de bain

À proximité de la colline de Potrero

À partir de 241$ par nuit, plus les frais

3o Ce loft digne du film Journal d’une princesse

Dans le film Journal d’une princesse (qui se déroule à San Francisco), Mia et sa mère artiste vivent dans une ancienne caserne de pompiers. Ça ressemble à un immense loft où Mia sort de sa chambre en descendant d'un poteau. Eh bien, cet Airbnb est littéralement digne du film! Cet appartement est niché au-dessus d’un studio/maison de sculpture et est situé au cœur du quartier artistique de la ville.

2 voyageurs, 1 chambre, 1 lit et 1,5 salle de bain

À proximité de la rue animée et gastronomique de Valence et de la station BART (le métro local).

À partir de 286$ par nuit, plus les frais

4o Cet appartement artsy dans Potrero Hill

Ce quartier prisé est le parfait point d’ancrage pour votre prochain passage à San Francisco. En plus de profiter d’une belle vue sur la ville, vous profiterez d’un logement décoré avec goût à deux pas de l’action. Les hôtes recommandent le café de quartier Farley’s, le brunch chez Plow, dîner chez Maman; ils recommandent d’assister à un spectacle au Bottom of the Hill aussi.

4 voyageurs, 1 chambre, 2 lits, 1 salle de bain

À proximité de la colline de Potrero

À partir de 312$ par nuit, plus les frais

5o Cet appartement rénové dans le quartier SoMa

Ce studio de 400 pieds carrés comprend une entrée privée au niveau de la rue, une salle de bain complète et une adorable kitchenette. Les hôtes vivent à l’étage avec leur chien. Le tout fut entièrement rénové et décoré avec goût. Seul hic: quelques commentaires mentionnent que le quartier est assez bruyant. Pensez à apporter des bouchons dans vos valises.

3 voyageurs, 1 chambre, 1 lit, 1 salle de bain

À proximité du musée d’art moderne de San Francisco

À partir de 266$ par nuit, plus les frais

