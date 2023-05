Est-ce que c’est cool fumer du pot?

Partager







«Pour moi, ce n'est pas une question d'être cool, c'est plus à propos de ce que ça te fait»: pour le huitième épisode de la série Franchement, 24 heures s’est intéressé au cannabis.

Pour l’occasion, on a demandé à un groupe de personnes si elles consomment du cannabis et pourquoi elles en consomment ou pas. On a aussi voulu tester leur perception du pot, en leur demandant si c’était encore considéré «cool» d'en fumer.

Visionnez la vidéo ci-haut pour savoir ce que ces personnes avaient à nous dire sur le cannabis.

Vous pouvez visionner les autres épisodes de la série Franchement:

s

s

s

s

s

s