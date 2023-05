Un optométriste explique pourquoi vous voyez des fils grisâtres en regardant le ciel bleu

Partager







Vous voyez des formes grises quand vous regardez le ciel bleu ou un mur blanc? Pas de panique, c’est tout à fait normal. On vous explique.

Commençons par le début: c’est quoi, au juste, ces formes grisâtres?

Ce sont des corps flottants. Ils se forment dans le corps vitré, le liquide qui remplit la partie interne de l’œil et qui a une texture gélatineuse. Au fil des années, ce corps vitré se liquéfie, puis se contracte, formant des fuites de collagène qui s’agglutinent ensemble et qui se mettent à flotter.

«Ce que l’humain voit, ce sont les ombres créées par les rayons lumineux qui les traversent pour atteindre la rétine au fond de l’œil», explique le Dr Éric Poulin, président de l’Ordre des optométristes du Québec (OOQ).

PHOTO Association canadienne des optométristes Exemple de corps flottants qui peuvent être vus lorsqu’une personne observe un ciel bleu ou un mur blanc.

Vous vous en doutez sûrement: plus on vieillit, plus on voit de ces corps flottants. «C’est comme les cheveux gris ou la ride, ça arrive à tout le monde, dit-il. C’est la manière dont le corps vitré de l’œil vieillit», mentionne le Dr Poulin.

Fait intéressant: les personnes myopes (celles qui ne voient pas de loin) ont tendance à voir plus de corps flottants que les autres.

Est-ce qu’il y a lieu de s’inquiéter?

«Il ne faut pas s’énerver avec ça», insiste l’optométriste.

En général, les corps flottants, aussi appelés floaters, sont en effet bénins. Mais attention: le phénomène présente les mêmes signes que ceux d’un décollement de rétine, qui peut avoir de graves conséquences.

PHOTO Ordre des optométristes du Québec (OOQ)

Il n’est d’ailleurs pas rare que des gens qui n’avaient jamais vu ou remarqué de corps flottants auparavant se présentent dans une clinique en pensant qu’ils sont en train de faire un décollement de la rétine. Dans 99,9% des cas, ce ne sont que des corps flottants, souligne le président de l’OOQ.

Il suggère de porter une attention particulière aux changements soudains et importants, par exemple si vous voyez beaucoup plus de corps flottants d’un coup ou s’ils grossissent de manière importante. À ce moment, il ne faut pas hésiter à consulter un optométriste ou un ophtalmologiste.

Est-ce qu’on peut se débarrasser des corps flottants?

Même s’il existe des interventions qui permettent de s’en débarrasser, on ne s’en préoccupe généralement pas, affirme Éric Poulin.

Notre cerveau finit par en faire abstraction, au même titre qu’une personne ne voit pas son nez en permanence ou qu’elle ne sent pas les vêtements qu’elle porte, explique l’optométriste.

Passer sous le bistouri pour se débarrasser de ses floaters n’en vaut donc pas la chandelle, notamment en raison des complications.

