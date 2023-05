Cet hilarant faux doublage québécois d’Apollo 13 comprend un caméo inattendu

Partager







Une scène du film de 1995 Apollo 13 a récemment été revue et corrigée par le comédien Martin Boily, qui a réservé une petite surprise à son public.

Dans ce classique du cinéma mettant en vedette Tom Hanks, ce dernier interprète le rôle de l’astronaute James «Jim» Lovell.

• À lire aussi: Tom Hanks s’interpose brusquement pour protéger son épouse bousculée par un admirateur insistant

Lovell était, en avril 1970, le commandant de la mission spatiale Apollo 13, qui avait été dû être avortée à la suite d’une explosion et qui avait nécessité un retour sur Terre dans des circonstances fort périlleuses.

Mais dans le doublage réalisé par l’acteur Martin Boily, dont le visage vous est sûrement familier si vous avez regardé des publicités québécoises dans les 10 dernières années, le véritable péril, c’est l’intelligence artificielle dans le monde du doublage!

Vous l’avez entendu, Boily a requis les services, pour sa création, d’un autre acteur québécois reconnu pour ses talents de doubleur.

On n’écrit pas son nom pour ne pas divulgâcher... mais la surprise est excellente!

• À lire aussi: Tom Hanks révèle pourquoi il a refusé l'offre de Jeff Bezos d'aller dans l'espace



Sur la chaîne YouTube de celui qui est également la voix officielle de Noovo, vous pourrez voir d’autres désopilants doublages, dont un avec Spiderman et son grand-père gâteux, et un autre impliquant les personnages de Pulp Fiction et le derrière d’un marcassin.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s