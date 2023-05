La raison lugubre pour laquelle des gens ont lancé des rats sur la glace au match des Panthers

Partager







C’est très rare de voir des rats sur une glace lors d’un match de la Ligue nationale de hockey, sauf pour deux exceptions.

La première, c’est lorsque Brad Marchand joue.

La seconde, c’est lorsque les Panthers de la Floride font quelque chose de bon.

Eh oui, lorsque l’équipe gagne un match ou fait une performance remarquable, ses fans s’amusent à lancer des rats en plastique sur la glace du FLA Live Arena en guise de célébration.

Cette tradition remonte à 1995. La légende veut que l’attaquant Scott Mellanby ait aperçu un rat dans le vestiaire des Panthers avant un match et l’ait tué avec son bâton. Lors du match, il aurait marqué deux buts que son coéquipier John Vanbiesbrouck a qualifiés de «buts de rats».

Les fans ont commencé à jeter des rats en peluche sur la glace lors des matchs suivants pour célébrer les buts de Mellanby et la tradition est depuis restée ancrée dans la culture des fans des Panthers.

En 2016, la tradition a été renouvelée lorsque les Panthers ont atteint les séries éliminatoires pour la première fois en plus de dix ans.

Aujourd’hui, les Panthers sont bien partis pour éliminer les Maple Leafs de Toronto et se rendre en finale de division lors des séries éliminatoires, ce qui veut dire qu’on risque de voir encore quelques rats cette année.

