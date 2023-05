La série The Last of Us récompensée aux MTV Movie & TV Awards

Partager







Pedro Pascal de la série The Last of Us et Jennifer Coolidge de The White Lotus sont parmi les grands gagnants des MTV Movie & TV Awards.

La cérémonie annuelle de remise des prix devait à l'origine être diffusée en direct depuis la Californie dimanche, mais elle est devenue une émission spéciale préenregistrée après que Drew Barrymore s'est retirée de l'animation en raison de la grève des scénaristes qui sévit actuellement.

• À lire aussi: Hollywood: les scénaristes en grève, faute d’accord sur les rémunérations

Au cours de la cérémonie, Pedro Pascal a été nommé meilleur héros pour son interprétation de Joel dans The Last of Us. Il a également partagé le prix du meilleur duo avec Bella Ramsey. La série elle-même a été couronnée meilleure série télé.

Dans son discours de remerciement préenregistré, l’acteur a déclaré : « J'aimerais que nous soyons tous ensemble pour pouvoir vous regarder dans les yeux et vous dire que tous les jeunes du monde sont mes héros, et que je ne serais pas là si vous n'aviez pas été là. Quand je dis que vous méritez un monde qui sert vos intérêts, que vous méritez d'être en bonne santé, que vous méritez d'être en sécurité, que vous méritez que vos droits individuels soient défendus et protégés, vous méritez de vrais héros dans ce monde parce que vous êtes de vrais héros pour moi et que je vous aime ».

Jennifer Coolidge a reçu le prix de la performance la plus effrayante pour The White Lotus et le prix du génie comique. Elle a été la première star de la soirée à mentionner la grève et à exprimer son soutien aux scénaristes dans son discours.

Plus tard dans la soirée, Tom Cruise a remporté le prix de la meilleure interprétation dans un film pour Top Gun: Maverick et a prononcé son discours de remerciement en pilotant un avion de chasse.

Scream VI a été nommé meilleur film. Jenna Ortega a remporté le prix de la meilleure performance dans une série pour Mercredi. Adam Sandler a reçu le prix de la meilleure performance comique pour Murder Mystery 2, et Drew Barrymore a remporté le prix de la meilleure animatrice pour The Drew Barrymore Show.

Bien qu'elle se soit retirée de la cérémonie en tant qu'animatrice, Drew Barrymore est apparue dans plusieurs sketches préenregistrés. Dans le segment d'ouverture, elle a repris son personnage de Never Been Kissed, Josie, et est apparue dans des séquences de Cocaine Bear, M3GAN, Top Gun: Maverick, Wednesday, The White Lotus, etc.

La liste complète des gagnants est la suivante :

Meilleur film : Scream VI

Meilleure série télé : The Last of Us

Meilleure performance dans un film : Tom Cruise, Top Gun : Maverick

Meilleure performance dans une série : Jenna Ortega, Wednesday

Meilleure performance comique : Adam Sandler, Murder Mystery 2

Meilleure performance : Joseph Quinn, Stranger Things

Meilleur héros : Pedro Pascal, The Last of Us

Meilleure méchante : Elisabeth Olsen, Docteur Strange dans le multivers de la folie

Meilleur casting Kick-Ass : Stranger Things

Meilleur duo : Pedro Pascal et Bella Ramsey, The Last of Us

Meilleur combat : Gale Weathers vs. Ghostface, Scream VI

Performance la plus effrayante : Jennifer Coolidge, The White Lotus

Meilleur baiser : Madison Bailey et Rudy Pankow, Outer Banks

Meilleur animateur : Drew Barrymore, The Drew Barrymore Show

Meilleure série documentaire : Les Kardashians

Meilleure équipe de télé-réalité à l'écran : Katie Maloney, Ariana Madix, Scheana Shay et Lala Kent, Vanderpump Rules

Meilleure série de compétition : RuPaul's Drag Race All-Stars

Meilleur documentaire musical : Selena Gomez : My Mind & Me

Meilleure chanson : Carolina de Taylor Swift, Where the Crawdads Sing

Meilleur moment musical : Come Back Home de Purple Hearts.

À VOIR AUSSI