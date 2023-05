Le groupe Sum 41 se sépare

Partager







C’est une période sombre pour la musique canadienne.

Après 27 ans, le très aimé groupe de pop-punk Sum 41 a annoncé qu’il tirait la plogue.

«Être dans Sum 41 depuis 1996 nous a donné certains des meilleurs moments de notre vie. Nous serons éternellement reconnaissant à nos fans, vieux et jeunes. C’est difficile pour nous de témoigner de l’amour et du respect que nous avons pour vous tous et nous voulions que vous l’appreniez de nous.»

«Sum 41 va se séparer. Nous allons faire nos concerts prévus pour cette année et nous allons faire paraître notre dernier album Heaven :x: Hell, ainsi qu’une dernière tournée mondiale pour célébrer.»

Le groupe formé à Ajax en Ontario a connu énormément de succès au début des années 2000 avec des titres tels que Fat Lip et In too Deep.