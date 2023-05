Non, les mini-carottes ne poussent pas comme ça

Partager







Classique des boîtes à lunch, les carottes miniatures sont entourées d’un certain mystère. Poussent-elles comme ça? Sont-elles traitées avec des produits cancérigènes? On vous dit tout ce qu’il faut savoir.

D’où viennent-elles?

Les mini-carottes ne sont pas une variété naine de carottes, ce sont juste de bonnes vieilles grosses carottes coupées en morceaux. Ces morceaux d’environs 5 cm sont arrondis, pelés et polis par des machines, avant d’être emballés dans les petits sacs qu’on trouve en épicerie.

Elles ont été inventées au début des années 80 par Mike Yurosek, un fermier californien. Yurosek, décédé en 2005, constatait qu’une très grande partie de sa récolte de carottes ne pouvait être vendue aux consommateurs pour des raisons esthétiques. Les carottes fendues, crochues ou simplement laides finissaient toujours par nourrir le bétail.

Pour essayer d’en faire un produit commercialisable, il a débarrassé les carottes invendables de toutes leurs imperfections et en a fait des petites bouchées précoupées. Ainsi sont nées les mini-carottes.

Leur succès sera aussi rapide que fulgurant. En quelques années, leur arrivée sur le marché américain a fait bondir la consommation de carottes de 30%. De nos jours, 70% des carottes consommées aux États-Unis sont des «bébés carottes».

Sont-elles pleines de produits chimiques?

Vous avez peut-être entendu quelque part que, durant le processus de transformation, les mini-carottes étaient plongées dans du javellisant ou un herbicide comme le chlorprophame.

C’est faux, rassure Santé Canada. Après avoir été coupées, les futures mini-carottes sont plongées dans une eau légèrement chlorée afin d’éliminer tout pathogène alimentaire comme la bactérie E. coli. La solution contient en moyenne moins de chlore que l’eau du robinet.

Le chlorprophame, quant à lui, est un produit qu’on utilise pour retarder leur germination des patates. Il a été banni dans l’Union européenne, car certaines études le lient à des risques accrus de cancer. Il n’est cependant pas utilisé dans la fabrication des mini-carottes.

Pourquoi deviennent-elles blanches ou molles?

La couleur blanchâtre que les carottes miniatures prennent avec le temps est due à la déshydratation. N’ayant plus de pelure pour empêcher l’humidité de s’échapper, elles sont plus à risque de sécher.

Si vous plongez vos carottes desséchées dans un peu d’eau, vous verrez toutefois le blanc disparaître de leur surface.

Si vos carottes deviennent molles et gluantes, ce n’est pas non plus une histoire de produits chimiques, mais plutôt de bactéries. Lorsqu’elles passent un long moment dans un sac de plastique sans air, des bactéries lactiques se multiplient sur les carottes et en transforment les sucres. Pour faire simple, elles sont en train de pourrir et vous ne devriez pas les manger.

Sont-elles plus chères?

Comme elles demandent un processus de transformation, les mini-carottes se vendent plus cher qu’un sac de carottes normales.

Par exemple, dans les grandes chaînes du Québec, le prix des mini-carottes tourne autour de 0,60$ par 100 grammes. Les sacs de carottes, eux, se vendent à un prix entre 0,20$ et 0,45$ par 100 grammes.

Elles demeurent cependant moins chères que les carottes nantaises, qui se vendent près d’un dollar le 100 grammes.

Est-ce que le prix en vaut la peine? Oui, vous pourriez acheter des carottes, les couper et les peler pour les manger en collation afin d’économiser quelques sous. Cependant, le succès des «bébés carottes» repose sur le fait qu’elles ne demandent aucune préparation avant d’être transportées et croquées.

Certaines personnes préfèrent également leur goût. Elles sont généralement plus sucrées et tendres, car faites à partir de variétés de carottes dont le centre est moins coriace. Les mini-carottes sont aussi récoltées plus tôt que les carottes normales.

Sont-elles moins bonnes pour la santé?

Lorsqu’elles sont récoltées plus tôt, les carottes miniatures contiennent légèrement moins de nutriments que les carottes matures.

Les mini-carottes sont tout de même des carottes, elles sont donc une très bonne source de vitamine A. Elles contiennent aussi de la vitamine C et une bonne dose de fibres.

La différence majeure avec les grosses carottes, c’est qu’elles se gardent moins longtemps au frigo (2 à 3 semaines), du fait qu’elles n’ont pas de pelure.

