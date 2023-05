Vague d'attaques russes en Ukraine: Vladimir Poutine désire célébrer demain

Partager







Drones, avions, artillerie: la Russie a lancé sa plus grande offensive des derniers mois dans la nuit de dimanche à lundi. Une vague d’attaques qui survient à la veille du 9 mai et qui rappelle que cette journée est certainement encerclée au crayon rouge sur le calendrier de Vladimir Poutine. Mais pourquoi cette date est-elle aussi importante pour le président russe?

La pluie de missiles russes qu'a essuyée l’Ukraine s’est déroulée au moment où les troupes de Kyïv semblaient se préparer à lancer une contre-attaque d’envergure dans le but de récupérer les territoires perdus depuis le début de la guerre.

Le maire de Kyïv, Vitali Klitschko, a déclaré que la Russie avait tiré 60 drones kamikazes de fabrication iranienne sur des cibles ukrainiennes, dont 36 sur la capitale. Ils ont tous été abattus. Des débris ont cependant touché des appartements et d'autres bâtiments, blessant au moins cinq personnes. Il s'agit de la plus importante attaque depuis la nouvelle campagne aérienne russe lancée il y a 10 jours, après une période d'accalmie depuis le début du mois de mars.

L’attaque survient aussi la veille du 9 mai, une journée particulièrement importante pour Vladimir Poutine. Le président espérerait ainsi avoir quelque chose à célébrer, alors qu'au moins six régions russes ont annulé les défilés prévus demain par crainte des frappes ukrainiennes.

Voici pourquoi le 9 mai est si important pour Poutine.

Capitulation de l’Allemagne nazie

Le 9 mai 1945, le maréchal Wilhelm Keitel, commandant des forces armées nazies, signait le traité qui officialisait la capitulation des Allemands à Berlin. Une victoire que l’URSS a payée cher: plus 26 millions de Soviétiques, dont plus de la moitié était des civils, ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est plus que toutes les autres nations impliquées dans la guerre.

Depuis, les Russes célèbrent la «victoire de la Grande Guerre patriotique» le 9 mai. Ce jour férié est le symbole des sacrifices, de la force et de la coriacité de leurs vétérans, expliquait l’an dernier le professeur au Département d’histoire de l’UQAM et spécialiste de la Russie, Jean Lévesque.

AFP Vladimir Poutine à Moscou, le 9 mai 2022.

«Les vétérans remettent l’uniforme et sont fêtés en héros. Il y a un grand défilé militaire organisé sur la place Rouge, devant le Kremlin, à Moscou. C’est la deuxième plus grande fête après le jour de l’An, plus gros même que la fête nationale», indiquait-il en entrevue à 24 heures.

Une date chère à la propagande

Ces célébrations sont particulièrement importantes pour Vladimir Poutine, selon Jean Lévesque.

«C’est la célébration de la victoire sur le nazisme, et Vladimir Poutine a mis toute la gomme pour que cette date gagne en importance depuis qu’il est au pouvoir. Le 9 mai est partout dans la communication gouvernementale parce qu’il réalise que ça fonctionne, de jouer sur la nostalgie patriotique de son peuple. L’idéologie du régime repose là-dessus», soulignait-il.

Ces dernières années, l’homme fort du Kremlin a profité de nombreux discours tenus dans les jours précédant le 9 mai pour affirmer que la Russie allait «défendre fermement ses intérêts nationaux et assurer la sécurité de son peuple». Il a aussi martelé que des idées du nazisme refaisaient surface en Europe, en plus d’exhiber les plus récentes armes de l’armée russe.

Des propos qui résonnent particulièrement fort dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine qui, selon Poutine, a été lancée pour «libérer les Ukrainiens du nazisme».

Jean Lévesque rappelait cependant que de choisir une date «ronde» pour consolider une victoire militaire peut s'avérer un couteau à double tranchant.

«En 1945, les généraux soviétiques voulaient offrir la chute de Berlin à Staline pour le 1er mai, date symbolique du communisme. Ils ont précipité l’attaque malgré le fait qu’ils dominaient complètement l’armée allemande sur le terrain, et ils ont perdu plus de 200 000 hommes. Finalement, Berlin est tombée officiellement le 8 mai», soulignait-il.