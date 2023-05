1686$ pour un 3 1⁄2: ça coûte 236$ de plus par mois pour se loger à Montréal qu’en mai 2022

Partager







En ce moment, il faut débourser en moyenne 1686$ par mois pour louer un 3 1⁄2 non meublé à Montréal, selon le rapport mensuel de la plateforme liv.rent. C’est 66$ de plus que le mois précédent et 236$ de plus qu’en mai 2022.

Un 3 1⁄2 au centre-ville (1947$), un des secteurs de la métropole où c’est plus cher pour se loger, coûte en moyenne 634$ de plus par mois qu’à Ahuntsic-Cartierville (1408$), le secteur le plus abordable pour ce type de logement.

Les 4 1⁄2 et les 5 1⁄2 non meublés les plus chers se situent dans le centre-ville. Ils coûtent respectivement 2842$ et 3610$ en moyenne par mois. Les logements de cette taille qui sont les moins chers se situent dans Hochelaga-Maisonneuve (1633$ et 2226$ par mois).

Les secteurs où les prix des logements non meublés ont le plus augmenté entre avril et mai sont Westmount (+14,46%), Saint-Henri (+11,14%), Saint-Laurent (+7,14%) et Villeray-Parc-Extensions (+5,71%). Les prix ont légèrement diminué dans Hochelaga-Maisonneuve (-1,07%) et à Ahuntsic-Cartierville (-0,07%).

Le prix moyen pour un logement meublé est quant à lui resté plutôt stable à Montréal, selon le rapport.

Chaque mois, liv.rent publie un rapport sur le prix moyen des logements dans plusieurs grandes villes canadiennes en se basant sur les annonces disponibles sur son site web sur d’autres sites de petites annonces.

Même si le prix des loyers ne cesse d’augmenter à Montréal, il serait toujours plus bas que dans d’autres grandes villes canadiennes, comme Vancouver et Toronto.

Voici le prix moyen par secteur

Pour un logement non meublé:

Ahuntsic-Cartierville

3 1⁄2: 1408$

4 1⁄2: 1807$

5 1⁄2: 2232$

Côte-des-Neiges

3 1⁄2: 1487$

4 1⁄2: 2098$

5 1⁄2: 2726$

Centre-ville

3 1⁄2: 1947$

4 1⁄2: 2842$

5 1⁄2: 3610$

Hochelaga-Maisonneuve

3 1⁄2: 1479$

4 1⁄2: 1633$

5 1⁄2: 2226$

Notre-Dame-de-Grâce

3 1⁄2: 1641$

4 1⁄2: 1949$

5 1⁄2: 2450$

Saint-Henri

3 1⁄2: 1848$

4 1⁄2: 2055$

5 1⁄2: 2795$

Saint-Laurent

3 1⁄2 : 1605$

4 1⁄2 : 2059$

5 1⁄2 : 2596$

Le Plateau-Mont-Royal

3 1⁄2: 1749$

4 1⁄2: 2294$

5 1⁄2: 3424$

Verdun

3 1⁄2 : 1778$

4 1⁄2 : 2206$

5 1⁄2 : 3086$

Villeray-Parc-Extension

3 1⁄2: 1565$

4 1⁄2: 1882$

5 1⁄2: 2506$

Westmount

3 1⁄2: 2042$

4 1⁄2: 2723$

5 1⁄2: 3286$

Pour un logement meublé:

Ahuntsic-Cartierville

3 1⁄2 : 1628$

4 1⁄2 : 2066$

5 1⁄2 : Aucune donnée

Côte-des-Neiges

3 1⁄2 : 1422$

4 1⁄2 : 2163$

5 1⁄2 : 3809$

Centre-ville

3 1⁄2 : 1869$

4 1⁄2 : 2783$

5 1⁄2 : 3416$

Hochelaga-Maisonneuve

3 1⁄2 : 1603$

4 1⁄2 : 2173$

5 1⁄2 : Aucune donnée

Notre-Dame-de-Grâce

3 1⁄2 : 1404$

4 1⁄2 : Aucune donnée

5 1⁄2 : Aucune donnée

Saint-Henri

3 1⁄2: Aucune donnée

4 1⁄2: 2017$

5 1⁄2: Aucune donnée

Saint-Laurent

3 1⁄2: 1510$

4 1⁄2: 2046$

5 1⁄2: 2644$

Le Plateau-Mont-Royal

3 1⁄2: 1854$

4 1⁄2: 2666$

5 1⁄2: 2976$

Verdun

3 1⁄2: Aucune donnée

4 1⁄2: 2721$

5 1⁄2: Aucune donnée

Villeray-Parc-Extension

3 1⁄2: 1704$

4 1⁄2: 2260$

5 1⁄2: 2626$

Westmount