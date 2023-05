Des Québécois en finale à «Canada’s Got Talent»

Partager







La troupe de danse The Cast et l’humoriste-bruiteuse-imitatrice Geneviève Côté ont obtenu, mardi soir, leur laissez-passer pour la grande finale de Canada’s Got Talent (CGT).

Ils rejoignent ainsi les danseurs de la troupe trifluvienne Conversion, qui a obtenu son billet pour la finale la semaine dernière.

À leur audition, Geneviève Côté et The Cast avaient réussi à faire raisonner le fameux «Golden buzzer» qui leur assurait une place en demi-finale. Mardi soir, la Lavalloise de 47 ans et la troupe de danse de Lévis ont, une fois de plus, été invitées à participer à la prochaine étape du concours.

Vêtus de redingotes blanches aux manches argentés, les 32 danseurs de The Cast ont présenté mardi soir, en ouverture d’émission, un numéro bien différent de leur dernière prestation. Ils ont travaillé cette fois sur leurs émotions et leur intensité qui se mariaient parfaitement aux violons et aux guitares électriques qui les accompagnaient sur scène.

«Vous étiez épiques», a lancé Howie Mandel à la fin de leur numéro. «Je crois que je ne suis pas le seul à croire que vous avez de fortes chances de remporter ce concours», a ensuite ajouté Kardinal Offishall.

Pour Caroline Lemieux, la directrice artistique et cochorégraphe de la troupe, ces louanges renforcent les attentes pour la grande finale et ajoutent un peu de pression sur les épaules.

La troupe bûche actuellement sur un tout nouveau numéro qui transportera, encore une fois, le public dans un nouvel univers.

«Il y a encore tellement d’ajustements à faire au niveau des costumes et de la transformation», a mentionné la chorégraphe, en entrevue mardi. La création et le travail sont cependant à ce point-ci plus importants que les résultats de la finale, qui seront de toute façon entre les mains du public la semaine prochaine, a-t-elle ajouté.

Sur les 32 danseurs de la troupe – qui sont tous âgés de 16 à 21 ans –, une quinzaine en sont à leur première apparition télé. Les autres ont participé à différents projets ici et là, notamment à World of Dance, diffusé sur NBC aux États-Unis. «Les projets, c’est ce qui les allume. Un “show” de télé, c’est le fun à faire, ça demande beaucoup de travail, mais au bout du compte, tu n’es jamais vraiment perdant. C’est des belles expériences et des beaux souvenirs pour eux», a souligné Caroline Lemieux.

Le grand gagnant de Canada’s Got Talent remportera 150 000$. La finale sera présentée en direct mardi prochain sur Citytv dès 20h.

