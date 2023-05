Répugnant: les sèche-mains des toilettes publiques contiennent plein de bactéries, révèle une vidéo TikTok

Partager







Dans les toilettes publiques, êtes-vous de ceux et celles qui utilisent les sèche-mains plutôt qu’un papier brun ou votre pantalon? Eh bien, vous feriez peut-être mieux de changer vos habitudes, puisque ces appareils sont des nids à bactéries.

• À lire aussi: Non, les mini-carottes ne poussent pas comme ça

• À lire aussi: Les cas de cancer colorectal explosent chez les jeunes: voici ce qu’il faut surveiller

Dans une vidéo TikTok, qui est vite devenue virale, une créatrice de contenu explique ce qui se passe si vous utilisez un séchoir à mains.

Celle qui s’identifie comme @the_lab_life1 a testé les sèche-mains d’un cinéma, d’un centre commercial et celui de son lieu de travail pour savoir quelles bactéries s’y trouvaient (et en quelle quantité). Elle a aussi récupéré des bactéries qui flottaient à l’air libre.

Après avoir récupéré ses échantillons, la créatrice de contenu − qui semble travailler dans un laboratoire − les a placés dans un incubateur pour permettre aux bactéries de se développer dans un environnement contrôlé.

C’est le séchage à l’air libre qui est le plus propre, selon la vidéo qui a été partagée des milliers de fois.

«Je n’ai pas été tout à fait surprise par la quantité de bactéries, mais plutôt par tous les types différents», a-t-elle souligné à Fox News.

Pas assez nettoyé

«Le problème avec les sèche-mains, c’est qu’ils doivent être nettoyés et entretenus régulièrement. D’une installation à l’autre, personne ne connaîtrait la fréquence et le niveau de nettoyage et d’entretien», a déclaré à la chaîne américaine, Erica Susky, une microbiologiste médicale de Toronto certifiée en prévention des infections.

L’experte rappelle que les filtres des sèche-mains devraient être nettoyés ou changés régulièrement.

«Les filtres qui ne sont pas changés aussi souvent qu’ils le devraient peuvent être chargés de particules, ce qui peut entraîner l’accumulation de bactéries et de moisissures au fil du temps», ajoute la Dre Susky.

En plus de contenir des bactéries, une étude de 2018 de l’Université du Connecticut a aussi permis de découvrir que les séchoirs à main des toilettes publiques projetaient de la matière fécale dans les mains de ses utilisateurs.

À voir aussi: