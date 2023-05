Robert De Niro, 79 ans, est papa pour la septième fois

Partager







L’acteur oscarisé Robert De Niro est à nouveau papa... à l’âge de 79 ans.

Selon ET Canada, De Niro est père de sept enfants à ce jour.

Son septième enfant est né récemment, a révélé l’acteur alors qu’il faisait la promotion de son plus récent film, About my father.

La journaliste qui discutait avec lui a abordé la paternité en lui parlant de ses six enfants, mais De Niro l’a corrigée en disant: «Sept, en fait».

«Je viens d’avoir un bébé», a-t-il dit.

AFP

ET Canada, qui a contacté l’équipe de l’acteur, n’a pas réussi à connaître l’identité de la mère du septième enfant de De Niro.

De Niro a eu deux enfants avec sa première femme, Diahnne Abbott, soit Drena, 51 ans, et Raphael, 46 ans. En 1995, il est devenu père des jumeaux Julian et Aaron, aujourd’hui âgés de 27 ans, avec la mannequin Toukie Smith. Avec son ex-femme Grace Hightower, il a eu un fils, Elliot, 24 ans, et une fille, Helen Grace, 11 ans.

AFP

Au cours de son illustre carrière, l’acteur a remporté deux Oscars, soit celui du meilleur acteur pour Raging Bull en 1981 et celui du meilleur acteur de soutien pour Le parrain 2 en 1975. Il a aussi été nommé à six autres reprises aux Academy Awards.

Robert De Niro célébrera son 80e anniversaire de naissance le 17 août prochain.

