TikTok a gardé une liste des utilisateurs qui consomment des contenus LGBTQA+

TikTok aurait gardé une liste des noms et les numéros d’identification de ses utilisateurs qui regardent des vidéos à teneur queer, révèlent d’anciens employés. Des plaintes auraient été formulées aux hauts-dirigeants, alors qu’on craignait que cette liste puisse menacer la sécurité des utilisateurs.

Afin de mieux étudier les tendances, TikTok génère des listes de ses utilisateurs en lien avec certains sujets de vidéos, la plupart inoffensifs. Cependant, une de ces listes regroupait les utilisateurs qui consomment des vidéos sous l’étiquette LGBT, selon une enquête du Wall Street Journal .

Cette liste aurait été accessible pendant au moins un an et pour un groupe d’employés plus nombreux que ce qui est considéré comme sécuritaire dans d’autres grands médias sociaux, selon les anciens employés interrogés par WSJ.

Des travailleurs de TikTok Royaume-Uni, Australie et États-Unis auraient fait part de plaintes à des supérieurs au sujet de cette liste en 2020 et 2021.

On craignait que des employés fassent fuir la liste vers des tierces parties ou qu’elle soit utilisée à mauvais escient. Il aurait été possible de chercher si quelqu’un que l’on connaît était sur la liste ou de menacer de révéler l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’un utilisateur.

En 2021, Meta, la compagnie derrière Facebook et Instagram, a interdit les publicités ciblant l’orientation sexuelle, de même que la religion et l’ethnicité, pour éviter de tels débordements.

TikTok se défend

Tiktok ne collecte aucune information sensible, comme l’orientation sexuelle ou l’ethnicité de ses utilisateurs, affirme une porte-parole. La liste fait état de gens qui s’intéressent aux enjeux LGBTQA+, ce qui ne veut pas dire qu’ils sont queers eux-mêmes, déclare-t-elle au Wall Street Journal.

La plateforme sur laquelle la liste était accessible aurait été restreinte à un nombre d’employés plus petit en 2021 avant d’être supprimée aux États-Unis il y a un an, selon TikTok. Les données contenues sur la plateforme, dont la fameuse liste, ont été déplacées à un serveur à l’accès beaucoup plus réduit.

Avant ce changement, la liste était accessible par les employés de TikTok en Chine, là où les permissions d’accès à la plateforme étaient issues, selon d’anciens employés.

Un réseau peu sécuritaire pour les personnes queers

Ce n’est malheureusement pas la première fois que le réseau social se fait reprocher son manque de protection envers les membres de la communauté LGBTQA+. Selon l’indice de sécurité sur les médias sociaux de la Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD), TikTok est le média social le moins sécuritaire pour les personnes queers.



TikTok a été accusé de censurer les contenus à teneur queer. La politique a été conçue pour se conformer à certaines lois en Europe de l’Est, au Moyen-Orient et en Afrique, s’est justifié Theo Bertram , directeur des relations gouvernementales et des politiques publiques chez TikTok, lorsque questionné à ce sujet devant le Parlement anglais. Cette politique, qui aurait été abandonnée par la compagnie depuis, obligeait les utilisateurs à remplacer des mots comme «gai», «lesbienne», «trans», «sexe», par des sous-entendus ou des homophones pour éviter d’être censurés.

En 2021, un rapport de Media Matters a fait état de vidéos homophobes recommandées sur la page d’accueil de l’application, même si ces dernières n’étaient pas en concordance avec les termes d’utilisation de TikTok.

