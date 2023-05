Une journée dans le Griffintown de la Rive-Sud, ce quartier qui a poussé à Brossard autour du REM

Partager







Un nouveau quartier aux airs de Griffintown, peuplé de condos neufs, de restaurants, de bureaux, de banques et même d’un campus universitaire n’attend que la mise en service du Réseau express métropolitain (REM) pour réellement prendre vie. On a été y passer une journée pour comprendre de quoi aura l’air ce lieu, qui sera à 15 minutes de train de Montréal à peine lors de l’ouverture du REM.

Si vous vous avez roulé au cours des dernières années sur la Rive-Sud de Montréal, vous avez probablement remarqué la grosse future station du REM qui enjambe l’autoroute à Brossard, et surtout les immenses tours de verre qui sont en construction en face du DIX30.

Joël Lemay / Agence QMI Derrière le REM, vis-à-vis le DIX30, on voit s'élever d'impressionnantes tours de verre.

Eh bien même si plusieurs ne le savent pas, la construction est presque finie. Et derrière se trouve un quartier où des gens vivent et travaillent déjà.

Je ne savais pas à quoi m’attendre en m’y rendant, donc je me suis stationnée au DIX30, histoire de découvrir ce quartier à pied. Après tout, il est censé être développé dans la logique d’un «transit oriented development» (TOD), c’est-à-dire un quartier articulé autour du transport en commun. Ce n’est donc pas supposé ressembler au paradis de la voiture.

À partir du DIX30, j'ai emprunté la piste pour piétons et vélos le long du boulevard du Quartier, qui enjambe l’autoroute, avec bien en vue la grosse station où s’arrêteront aux 5 minutes les trains du REM d’ici la fin du printemps. Une fois de l’autre côté, je suis arrivée directement dans ce nouveau lieu nommé «Solar Uniquartier».

Joël Lemay / Agence QMI En arrivant par le boulevard du Quartier, on est sur l'impression que c'est encore très en construction.

Quand j'ai commencé à me promener dans les rues du développement, je ne mentirai pas, j’avais l’impression d’être dans une ville fantôme très moderne. J’étais entourée de tours de condos et d’un hôtel, je voyais bien l’esquisse d’un parc et celle d’une place publique, de même que de larges trottoirs et des pistes cyclables, mais... pas vraiment de gens.

Joël Lemay / Agence QMI

C’était un lundi matin en milieu d’avant-midi, et il n’y avait presque aucun piéton, mis à part des travailleurs qui s’affairaient sur divers chantiers de construction.

Joël Lemay / Agence QMI

Pourtant, des commerces étaient ouverts, tout prêts à accueillir des clients.

Durant l’avant-midi, j’ai regardé par la fenêtre de plusieurs restaurants presque vides. Je suis entrée dans une épicerie de produits en vrac, qui a ouvert il y a 4 mois, et dont l'allure écolo me faisait croire que je n’étais pas bien loin de Villeray.

Camille Dauphinais-Pelletier

Je suis entrée dans des immeubles de bureaux où plusieurs compagnies bien connues (RBC, KPMG, HSBC, IA Groupe financier) avaient des locaux.

Camille Dauphinais-Pelletier

Dans un des immeubles, j’ai même trouvé un Couche-Tard et... un campus universitaire. Saviez-vous que l’Université de Montréal a un campus à Brossard? Je ne le savais certainement pas avant de voir le logo sur l’une des tours. L’UdeM occupe une petite partie de l’immeuble – 12 salles, un laboratoire et un auditorium. Pour le moment, huit programmes (de type certificat ou mineure) y sont offerts au premier cycle, notamment en criminologie, en droit et en informatique appliquée. Trois microprogrammes de deuxième cycle en soins infirmiers y sont aussi offerts.

Les travailleurs à qui je parlais me disaient tous sensiblement la même chose: le quartier a explosé dans les trois dernières années. Il y a quelques années à peine, l'endroit était en friche.

Joël Lemay / Agence QMI Un parc est en construction au milieu du développement. Il contiendra des jeux pour enfants ainsi que des modules d'entraînement.

Mais, poursuivaient-ils, c’est vraiment lors de la mise en service du REM que le quartier montrera son plein potentiel. Et oui, j’ai essayé de les travailler, mais aucun de ceux à qui j’ai parlé ne semblait avoir une info plus précise sur la date de mise en service que «pendant le printemps», soit exactement le discours public de l’équipe du REM. J’aurai essayé!

Vers l’heure du dîner, le «désert» s’est subitement animé. La pause lunch faisait sortir des travailleurs ainsi que des résidents. Les chiens avaient manifestement besoin d’être promenés.

Camille Dauphinais-Pelletier

La Boulangerie Ange, où on vend du café, du pain, de la pizza, des sandwichs et des salades, est devenu de loin l’endroit le plus achalandé du quartier. Des travailleurs d’ailleurs à Brossard m’ont mentionné qu’ils aimaient bien venir de temps à autres dans le quartier, qu’ils ont vu se développer – et dont ils ont vu le prix des condos exploser.

Camille Dauphinais-Pelletier

Parlons-en, d’ailleurs, de ces condos. Pour l’ensemble du quartier Solar, on parlera à terme de 6000 unités (dont certaines en location), selon ce qu’a dit à La Presse le Groupe Devimco, qui développe le quartier et qui a ignoré nos demandes d’entrevue.

L’endroit compte aussi 3900 places de stationnement, la plupart souterraines ou dans un stationnement à étages.

Les gens qui préfèrent le transport en commun devraient être bien desservis par le REM, qui reliera Solar au centre-ville de Montréal en seulement 15 minutes. Et j’ai chronométré le temps que ça m’a pris pour marcher du bâtiment le plus loin du REM (une résidence pour personne âgées) jusqu’aux portes qui donneront accès à la passerelle qui mène à la gare, et ça m’a pris exactement 6 minutes 15.

Camille Dauphinais-Pelletier Ces portes mèneront bientôt au REM.

Joël Lemay / Agence QMI La passerelle relie la station du REM à l'un des bâtiments du Solar Uniquartier.

On peut aussi être au DIX30 à pied en une quinzaine de minutes.

Après avoir fait le tour à quelques reprises, j'ai repris la route pour Montréal dans le trafic, en regardant un train du REM rouler à quelques dizaines de mètres devant moi. Quelques semaines de plus, et j'aurais facilement pu venir ici sans conduire!

Camille Dauphinais-Pelletier Un jour, je prendrai place à bord du REM.

Si je devais résumer mon impression de Solar en bref: la vibe est similaire à Griffintown. Je peux facilement m’imaginer comment des gens qui aiment les constructions neuves et qui travaillent au centre-ville de Montréal peuvent vouloir vivre là, et évidemment on peut s'attendre à ce que ça devienne beaucoup plus animé dans les prochaines années. Ça serait facile d'y vivre sans voiture. Il n’y a pas le canal de Lachine à côté comme c'est le cas à Griffintown, mais quand même quelques parcs urbains, et un accès assez rapide aux écoles, commerces et activités de la Rive-Sud.

Et l’autre station?

Trois stations du REM seront situées sur la Rive-Sud. Les deux premières sont autour du DIX30: la station Brossard se trouvera dans un stationnement incitatif et terminus d’autobus, et la station du Quartier sera celle qui desservira autant le DIX30 que Solar.

La troisième, la station Panama, sera située là où on trouve actuellement le terminus du même nom.

Camille Dauphinais-Pelletier

Et on est loin de la même ambiance!

Camille Dauphinais-Pelletier C'est le calme plat autour de la station Panama.

Pas de développement moderne en vue, mais bien sûr on peut s’attendre à ce que ça vienne dans les prochaines années. Le développeur Prével prévoit d’ailleurs un projet de condos et bureaux de type TOD, dont les détails exacts ne sont pas encore connus.

Note : comme ce lieu évolue vite, voici une précision sur les dates. Notre journaliste a visité le secteur le lundi 8 mai 2023, et le photographe de l'Agence QMI Joël Lemay y a fait des photos supplémentaires le mercredi 10 mai.