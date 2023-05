Une maison à l'extérieur scandinave, mais au décor modern-farmhouse, à vendre à Hudson pour 705 000$

Partager







Les amateurs de maisons au style scandinave ET modern-farmhouse n’auront pas à faire de concessions avec cette maison qui marie les deux styles.

Une façade noire en bois indique très clairement que la maison appartient à l’architecture scandinave. Or, à l’intérieur, des boiseries, de la couleur et un mélange de textures invitent dans l’univers du modern-farmhouse.

Ce plain-pied construit en 2019 comprend également un sous-sol pour un total de quatre chambres et deux salles de bain.

Royal LePage Tendance

Dès l’entrée, un couloir mène à la grande pièce principale qui propose un coin salon, cuisine et salle à manger. Avec ses fenêtres, c’est LA pièce de la maison où il fait bon vivre et où les futurs propriétaires se plairont à recevoir la famille et les amis.

Mention spéciale au magnifique sofa en suède vert forêt qui fait un joli clin d'œil à la forêt environnante.

Royal LePage Tendance

Des portes permettent l’accès au balcon extérieur où pourront se dérouler les soirées lors des soirées chaudes d’été.

La chambre principale, douillette, se situe à proximité d’une autre chambre convertie en bureau.

Royal LePage Tendance

Une salle de bain avec un bain-douche dessert le rez-de-chaussée.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir cette jolie maison!

Au sous-sol, ce n’est pas l’espace qui manque. Une grande pièce offre la possibilité d’aménager une salle familiale, une salle de jeu, un gym, et bien plus. Ce ne sont pas les options qui manquent. Deux chambres et une salle de bains se situent au sous-sol et viennent clore la visite.

Royal LePage Tendance

Avec l’achat de cette maison, les futurs propriétaires se trouveront à deux pas du petit centre-ville d’Hudson où se cachent boutiques, restaurants et cafés.

C'est Héloïse Nicolas de Royal LePage Tendance qui s'occupe de la vente de cette maison. Le prix demandé est de 705 000$.

