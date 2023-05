Voici le top 20 des villes les plus heureuses du Canada

Partager







Chaque année, le Word Happiness report de l‘ONU dévoile son classement des pays les plus heureux au monde. Ainsi, 2023 n’a pas fait exception.

Le classement se base sur 30 métriques réparties en quatre grandes dimensions liées au bonheur. Cette année, l’Ontario domine le palmarès avec ses 11 places sur 20. Est-ce assez pour nous convaincre de déménager? Peut-être pas!

Les résultats montrent également que les villes du Québec et de l’Alberta sont les plus heureuses en matière d’économie et d’immobilier. À voir les jolies maisons pêchées par Maison Silo, ce n’est pas difficile à croire!

Voici le top 20 des endroits où il fait bon vivre au pays.

#20 - Laval, Québec

#19 - Whitby, Ontario

#18 - Port Coquitlam, Colombie-Britannique

#17 - Ajax, Ontario

#16 - Granby, Québec

#15 - Vaughan, Ontario

#14 - Newmarket, Ontario

#13 - Terrebonne, Québec

#12 - Blainville, Québec

#11 - Repentigny, Québec

#10 - Aurora, Ontario

#9 - Saguenay, Québec

#8 - District de North Vancouver, Colombie-Britannique

#7 - Oakville, Ontario

#6 - Lévis, Québec

#5 - Burlington, Ontario

#4 - Clarington, Ontario

#3 - Halton Hills, Ontario

#2 - Milton, Ontario

#1 - Caledon, Ontario

Voir le top 100 ici

