Controverse sur Facebook: Alexandre Champagne s’en prend à une mère dont le conjoint est décédé

Alexandre Champagne se retrouve dans l’embarras après avoir fait une remarque désobligeante à une mère de famille dont le conjoint serait décédé récemment.

L’entrepreneur a fait une publication Facebook, qui a été supprimée depuis, pour réagir à la décision de l’école de La Chanterelle, à Québec, d’organiser une «fête des parents» pour leurs élèves, plutôt que de souligner la fête des Mères et la fête des Pères.

Les enseignantes de l’école primaire ont depuis décidé de ne pas aller de l’avant avec cette idée.

Capture d'écran

Un échange houleux

Sous sa publication, Alexandre Champagne a répondu à une mère qui affirme que ses enfants ont perdu leur père il y a deux mois.

«Si la prof de ma fille décide d’avoir la délicatesse de faire ça cette année... je ne serai pas triste. Si elle décide de faire un brico de fête des Pères, je vais dealer avec et accompagner ma fille là-dedans... j’enverrai même pas de courriel», a-t-elle écrit.

Ce à quoi Alexandre Champagne a répondu: «C’est fou parce que t’as exactement l’énergie qui va avec ta coupe de cheveux. Je m’incline devant toi, Ô prêtresse de la vérité absolue.»

Le fondateur de la fondation le CIEL (Centre pour l’intelligence émotionnelle en ligne) a depuis supprimé la publication.

«Cette gentille dame m’a offert son point de vue avec quelques pointes de condescendance. J’ai répondu dans la même énergie», s’est-il défendu dans un commentaire sous une autre publication Facebook.

Capture d'écran

Dans ce même commentaire, il explique qu’il ne savait pas que le conjoint de cette femme était décédé avant de la critiquer.

«J’en avais aucune idée et je lui ai offert mes sympathies et mes excuses en signifiant que ça n’était pas un justificatif pour le ton et les insultes.»