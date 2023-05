Dishonored 2, Ratchet & Clank, Humanity: voici les nouveaux jeux PlayStation Plus Extra et Premium [MAI 2023]

Partager







Sony a dévoilé les nouveaux titres qui s’ajouteront au catalogue de jeux accessibles aux membres PlayStation Plus Extra et Premium en mai, et c’est toute une brochette! C'est même peut-être la meilleure mise à jour depuis le lancement d'Extra/Premium.

Une bonne variété de jeux pour tous les goûts sera offerte aux membres PlayStation Plus Extra et Premium dès le 16 mai 2023. Voici la sélection:

PlayStation Plus Extra et Premium

Ratchet & Clank: Rift Apart | PS5

Humanity | PS4, PS5

Watch Dogs: Legion | PS4, PS5

Dishonored 2 | PS4

Dishonored: Death of the Outsider | PS4

Sakuna: Of Rice and Ruin | PS4

Tomb Raider: Definitive Edition | PS4

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration | PS4

Shadow of the Tomb Raider | PS4

Bus Simulator 21: Next Stop | PS4, PS5

The Evil Within 2 | PS4

Wolfenstein: Youngblood | PS4

Thymesia | PS5

Rain World | PS4

Lake | PS4, PS5

Conan Exiles | PS4

Rune Factory 4 Special | PS4

Story of Seasons: Friends of Mineral Town* | PS4

Soundfall | PS4, PS5

* Story of Seasons: Friends of Mineral Town + Expansion Pass Set sera disponible en téléchargement, et le jeu de base Story of Seasons: Friends of Mineral Town sera disponible en «streaming».

PlayStation Premium | Classics

Syphon Filter: Logan’s Shadow | PS4, PS5

Blade Dancer: Lineage of Light | PS4, PS5

Pursuit Force | PS4, PS5

Ghostbusters: The Video Game Remastered | PS4

Pour plus de détails, visitez le blogue de PlayStation.