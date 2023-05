JiC raconte qu'il a vu un gars recevoir une fellation dans un pick-up à la Marina de Longueuil

Partager







Jean-Charles Lajoie, mieux connu sous le nom de JiC, était de passage à l’enregistrement du podcast La Poche Bleue, de Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre, et il en a profité pour raconter une anecdote assez inusitée.

Sur la page TikTok de La Poche Bleue, on peut voir un extrait d’un entretien avec l’animateur de TVA Sports qui parle d’une expérience qu’il a vécu à la Marina de Longueuil.

Dans l’extrait, JiC dit avoir aperçu une femme en train de faire une fellation «très sévèrement» à un homme dans la boîte d’un pick-up.

Le tout sous le regard attentif d’un autre homme qui filmait la scène.

En plus d’avoir assisté à toute la scène, Lajoie affirme qu’on peut sûrement voir le véhicule dans lequel il se trouvait dans ladite vidéo.

Comble de malheur, son visage se trouvait en gros plan sur l’autobus.

Est-ce que c’est ça qu’on appelle un «happy driver»?

