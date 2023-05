On a parlé à un étudiant ukrainien dont la toile sera accrochée dans le bureau du président Zelensky

Partager







KYÏV | On a rencontré un peintre ukrainien dont la toile sera bientôt accrochée dans le bureau du président Zelensky.

«Quand l’invasion de la Russie a commencé, c’était vraiment difficile. Nous, les étudiants de l’Académie, étions très impliqués pour défendre les lieux et protéger les œuvres. C’était impossible mentalement de penser à l’obtention de mon diplôme ou quoi que ce soit», se souvient un an après Ivan Voloshyn, un peintre de 27 ans fraîchement diplômé de l’Académie nationale des Beaux-arts et d’Architecture de Kyïv.

Finalement, le mois de mai 2022 est arrivé, et Ivan a dû penser à terminer son cursus pour obtenir sa maîtrise.

«J’ai commencé à me demander quel genre de peinture je voulais réaliser, ce qui pourrait être symbolique et suffisamment important par rapport à tout ce qu’on vivait», se remémore-t-il encore.

Finalement, c’est de l’actualité que lui viendra l’inspiration.

• À lire aussi: Des étudiants russes brisent le silence pour dénoncer la guerre en Ukraine

Le 20 mai 2022, l’aciérie d’Azovstal de Marioupol, symbole de la résistance ukrainienne, tombait définitivement aux mains des Russes après une résistance acharnée des soldats ukrainiens 40 jours durant.

«Quand les derniers défenseurs d’Azovsatl se sont rendus, je me suis dit que je devais créer quelque chose pour représenter ceux qui ont protégé la ville de Marioupol.»

C’est ainsi que le tableau Les héros d’Azovstal a commencé à exister.

Photo Mathieu Carbasse

Cette toile grand format de huit pieds de haut représente quatre combattants dans les ruines de l’aciérie.

«Trois sont de vraies personnes, tandis que le quatrième, en arrière-plan, représente le soldat inconnu, pour que tous les défenseurs de l’usine Azovstal puissent se reconnaître en lui», explique Ivan.

• À lire aussi: Pourquoi cette députée ukrainienne veut absolument légaliser le mariage gai pendant la guerre

Grâce à la lumière qui perce le tableau, le peintre nous amène au cœur de l’usine, au cœur de la résistance.

«La lumière est très importante dans ce tableau, ces rayons de lumière sont aussi des rayons d’espoir», explique le jeune peintre qui confie avoir beaucoup travaillé sur la lumière avant de se lancer.

Il n’en fallait pas plus pour que le tableau tape dans l’œil de l’équipe du président Volodymyr Zelensky, qui le suspendra bientôt dans les bureaux de la présidence.

Photo Mathieu Carbasse

«Un ami à moi, collectionneur d’art, a trouvé ce tableau vraiment inspirant et s’est mis à la recherche d’un musée pour l’accueillir. Mais cet ami avait aussi des relations dans le cabinet de Zelensky. Quand ils ont appris l’existence de cette œuvre, ils ont voulu la voir et sont venus ici. Ils étaient très surpris qu’un étudiant ait peint quelque chose de cette dimension-là, sur un sujet aussi difficile. Ils m’ont finalement demandé si j’acceptais que le tableau soit suspendu dans le bureau du président.»

• À lire aussi: Dans la classe de Loulia, des enfants ukrainiens jouent de la musique pour oublier la guerre

Pendant des semaines, des responsables de la sécurité nationale ont donc défilé dans l’atelier d’Ivan à l’Académie des Beaux-arts pour s’assurer que rien n’était laissé au hasard, question sécurité.

Dernièrement, ces mêmes services sont venus chercher Les héros d’Azovstal dans la plus grande discrétion.

«C’est important de produire de l’art aujourd’hui»

Grâce à ce tableau et à sa destinée inattendue, le jeune peintre originaire d’Odessa a la sensation de participer lui aussi à l’effort de guerre. Il veut aussi encourager le peuple ukrainien à continuer la lutte jusqu’à la victoire finale.

«Ce tableau n’a pas été peint pour les officiels du gouvernement. Il a été peint pour le peuple ukrainien. Et moi, en tant que peintre ukrainien, je suis très heureux et fier d’avoir d’apporter ma pierre à l’édifice de l’Ukraine de demain.»

• À lire aussi: Zhenya, le chef cuisinier qui a servi 700 000 repas aux soldats ukrainiens

D’ailleurs, pour Ivan Voloshyn, demain se prépare aujourd’hui. Sur le champ de bataille comme dans son atelier de l’Académie des Beaux-arts.

«C’est important de produire de l’art aujourd’hui. Les gens qui viendront visiter l’Ukraine dans plusieurs années verront l’art qui a été créé pendant la guerre, et verront comment nous avons lutté et dans quel état d’esprit nous l’avons fait.»