«The Only One»: il ne reste que 2 des candidats qui veulent coucher avec Noémie Dufresne, dont notre préféré

L’épisode final de la web-série de Noémie Dufresne a été dévoilé mardi soir.

Pour ceux qui auraient manqué les deux premiers épisodes de «The Only One», rappelons brièvement le concept: la vedette d’OnlyFans Noémie Dufresne fait passer des auditions à des jeunes hommes dans le but de trouver celui qui deviendra son partenaire pour sa première scène d’amour torride filmé.

Le tout est diffusé sur la chaîne YouTube JNT Productions et obtient des statistiques de visionnement impressionnantes.

Au terme des deux premiers chapitres de cette fascinante saga de web-réalité qui n’a rien à envier aux émissions similaires (mais plus édulcorées) diffusées au grand écran, il ne restait plus que 5 candidats prêts à en découdre pour avoir la chance de tourner une scène de sexe avec Noémie Dufresne (et remporter 5000$).

À la suite de l’épreuve du détecteur de mensonges [ATTENTION DIVULGÂCHEUR], le jeune Félix-Antoine a été éliminé par l’objet de ses désirs.

Ne subsistaient alors que deux Belges (Koda et Julien) et deux moustachus (Rémy et Alex).

Comme vous la savez peut-être si vous avez lu nos précédents textes sur cette fascinante oeuvre, le Sac de Chips a jeté son dévolu sur Alex, le beau grand ténébreux aux cheveux soyeux.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que notre prèf a assuré!



À l’issue du souper en tête à tête avec la belle Noémie, il a été sélectionné comme finaliste par celle-ci et a pu participer à l’épreuve finale, qui était une espèce de rap battle sans rap.



Pour garder un peu de mystère autour de la conclusion de cette épopée, on ne vous dit pas contre qui il a rivalisé d’insultes, mais c’est certainement notre favori qui a eu la meilleure réplique de toute la série quand il a lancé à son adversaire: «Moé j’force pas des enfants à me dessiner des tattoos sul chest!»

On ne sait toutefois pas encore lequel des deux finalistes remportera le gros lot puisque le public a son mot à dire!

Vous pouvez voter pour votre participant préféré en allant au noemiedufresne.com



On croise les doigts pour qu’Alex gagne, et si on se fie aux commentaires sur YouTube, il a des chances.

On a hâte de connaître la suite! Le gagnant sera dévoilé sur le compte Instagram de Noémie Dufresne.

