Une centaine d’enfants employés illégalement pour nettoyer des abattoirs américains

Le Département américain du Travail a révélé au grand jour des images d’une centaine d’enfants âgés de 13 à 17 ans employés illégalement par une entreprise sanitaire pour nettoyer des abattoirs à travers les États-Unis, selon un reportage de l’émission 60 Minutes.

En février, Packers Sanitation Services Incorporated (PSSI) a dû payer un total de 1,5 million $ (2 millions $ canadiens) en amendes pour avoir employé 102 préadolescents à travers 13 usines d’emballage de viande dans huit États.

L’amende s’élève à 15 138$ (20 200$ canadiens) par enfant, soit la peine maximale prévue par la loi fédérale. En étant l’une des plus grandes compagnies d’assainissements des aliments aux États-Unis, PSSI se voit confier divers contrats d’assainissements au pays.

PHOTO Département du Travail des États-Unis

Les images dévoilées dimanche dernier montrent les petits employés de la PSSI vêtus d’équipements de protection, produits chimiques à la main afin de pulvériser et désinfecter l’équipement.

Le tout est venu à l’oreille du gouvernement en août 2022, lorsqu’une école primaire du Nebraska a avisé la police qu’une de ses élèves était arrivée en classe avec des brûlures d’acide aux mains et aux genoux.

C’est alors que la jeune fille a avoué travailler de nuit dans un abattoir local, tout comme d’autres élèves.

«Ils avaient l’air jeunes»

En entrevue avec 60 Minutes, Shannon Rebolledo, une enquêteuse du Département du travail sur le dossier, a expliqué que les membres de la communauté semblaient savoir que les mineurs travaillaient de nuit.

«Ils nous ont parlé d’enfants qui s’endormaient en classe, qui avaient des brûlures chimiques. Ils s’inquiétaient pour la sécurité des enfants», dit-elle.

PHOTO Département du Travail des États-Unis

Lorsque les enquêteurs ont visité l’usine en question lors du quart de nuit, ils ont remarqué une différence apparente entre les employés adultes et les enfants qui commençaient leur quart de travail.

«Ils étaient petits» et «ils avaient l’air jeunes», selon Mme Rebolledo, qui croit que le nombre d’enfants était probablement plus élevé que celui constaté lors de l’enquête et que l’embauche d’enfants «était la procédure opérationnelle standard».

La PSSI se défend

Selon NBC News, la PSSI a déclaré que les dirigeants ignoraient que des enfants étaient employés et qu’elle «a un engagement ferme envers notre politique de tolérance zéro contre l’emploi de toute personne mineure».

Une source anonyme a également souligné au média américain qu’il n’était pas rare que l’entreprise opte pour des employés sans papiers.

L’entreprise du Wisconsin affirme avoir effectué davantage d’audits pour aller au fin fond de l’histoire, dès qu’elle a pris connaissance des allégations du Département, en février dernier.

La PSSI a nommé un nouveau chef de la direction, qui occupe ses fonctions depuis la fin d’avril. L’entreprise a également annoncé la création d’un fonds de 10 millions $ «destiné à améliorer le bien-être des enfants» des États-Unis.

− Avec les informations de NBC News

