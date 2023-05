Une influenceuse avoue avoir fait un spaghetti sauce bolognaise avec son cartilage de genou

Partager







L’influenceuse et mannequin espagnole Paula Gonu a avoué avoir concocté une sauce bolognaise avec le cartilage de sa rotule qu’elle et son conjoint ont ensuite mangée.

C’est au micro du balado Club 113 sur YouTube que la créatrice de contenu aux 2 millions d’abonnés Instagram a fait la peu ragoûtante confession.

Elle y explique avoir fait une sauce bolognaise avec une partie du cartilage de son genou, appelé le ménisque, qu’elle s’est fait retirer à la suite d’un accident.

Après l’opération, le médecin lui aurait demandé si elle souhaitait garder ce petit morceau d’os, rapporte The Independent. Vous l’aurez compris: elle a répondu oui.

Elle a confié que le professionnel de la santé a mis le ménisque dans un petit contenant servant aux tests d’urine rempli d’alcool.

«Une semaine plus tard, j’étais avec mon copain de l’époque [et] je lui ai dit que je voulais le manger [le ménisque] parce qu’il faisait partie de moi et que je devais le remettre dans mon corps», confie la femme de 30 ans.

«Puis, j’ai fait une sauce bolognaise et je l’ai mis dedans et nous l’avons mangé. Je voulais pouvoir me dire que j’ai mangé un morceau de mon propre ménisque.»

Pourquoi pas?

Paula Gonu a justifié sa décision de manger son os en affirmant que tout le monde avait déjà mangé des os, des cartilages et des parties d’autres animaux.

Sur les réseaux sociaux, les internautes étaient divisés. Certains trouvaient l’idée de Gonu drôle, tandis que d’autres étaient dégoûtés par l’histoire.

«Si c’était le mien [le ménisque], oui, je le mangerais. Mais celui de quelqu’un d’autre, pas question. Dégoûtant.», a commenté une personne.

