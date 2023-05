Des arbres et des rues piétonnes: voici tous les projets annoncés au Sommet Climat Montréal

Partager







La deuxième édition du Sommet Climat Montréal s’est tenue mardi et mercredi. On y promettait «de nouveaux engagements d’envergure et structurants pour la métropole». On vous résume ce que Valérie Plante, mairesse de Montréal, et Steven Guilbeault, ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, y ont annoncé pour Montréal.

275 000 arbres

Quelque 40 millions $ seront investis pour planter des arbres dans la région du Grand Montréal, a annoncé le ministre Guilbeault lors de son passage au sommet.

Faisant partie du programme national «2 milliards d’arbres», ce financement vise la plantation de 275 000 arbres dans la région métropolitaine.

La moitié de cette somme ira dans une initiative de la Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI) et l’Alliance forêt urbaine qui prévoit planter 200 000 arbres d’ici 2030. Ces arbres iront verdir des terrains privés et institutionnels, comme des cours d’école, autour d’hôpitaux ou dans les stationnements.

La Ville de Montréal fournira un autre 20 millions $, même chose pour les autres municipalités dans lesquelles les arbres seront plantés dans le cadre de cette initiative.

Le fédéral investira les 20 milliards $ restants dans un projet de lutte aux îlots de chaleur en collaboration avec la Ville de Montréal. 64 000 arbres seront plantés en deux ans dans des zones sujettes à des vagues de chaleur.

Dans 19 quartiers de la ville, les arbres plantés serviront à prévenir la création d’îlots de chaleur, en plus de réduire la pollution sonore ainsi que les impacts de futures inondations en plus de soutenir la biodiversité.

En plus du financement du gouvernement fédéral, le provincial participera à la hauteur de 11 millions $ et la ville fournira 10 millions $.

11 000 arbres ont déjà été plantés à Vaudreuil-Dorion en 2022 dans le cadre d’une troisième initiative.

187 millions $ pour le climat

Le ministre Guilbeault a aussi fait l’annonce d’un investissement de 187 millions dont le but sera de «faire avancer les priorités climatiques au Québec»:

127 millions $ seront dévoués à un fonds servant à appuyer des initiatives municipales visant à réduire l’émission de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030. Les municipalités sont appelées à présenter des projets pour bénéficier d’une subvention.

60 millions $ serviront à aider les ménages à faible revenu du Québec à abandonner le mazout au profit d’autres sources énergétiques moins polluantes et plus abordables.

Un dernier 1,5 million $ sera investi dans le Fonds municipal vert qui soutient 18 initiatives locales dans la province.

Le Vieux-Montréal piétonnisé

Quant à la mairesse Valérie Plante, elle a annoncé mardi sa volonté de faire du Vieux-Montréal «le royaume des piétons».

En plus de la rue Saint-Paul qui se transforme déjà en allée piétonne durant l’été, la piétonnisation complète du quartier s’étendra de manière graduelle, selon la mairesse.

Le premier quadrilatère qui sera rendu piéton dès 2024 doit encore être déterminé lors de consultations avec les commerçants et les résidents du secteur.

On ne connait pas encore la taille totale du secteur piétonnier envisagée ni d’échéancier pour sa mise en place.

Un «corridor de mobilité durable» sur le boulevard Henri-Bourassa

Déjà proposé par la mairesse en 2021, ce projet vise à réaménager le boulevard Henri-Bourassa pour y ajouter une ligne de service rapide par bus (SRB) et un réseau express vélo (REV). En plus d’élargir les trottoirs piétons, cette initiative vise à favoriser l’utilisation du transport collectif ou actif.

Ce «corridor de mobilité durable» reliera ainsi quatre infrastructures du transport collectif de la ville: les futures stations du REM à la limite ouest d’Ahuntsic-Cartierville et à l’Est sur le boulevard Lacordaire, la station de métro Henri-Bourassa et la ligne de SRB sur Pie-IX.

L’aménagement d’un tronçon du boulevard commencera cette année dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Les travaux commenceront en 2024 pour un autre tronçon dans Ahuntsic-Cartierville.

Selon Éric Alan Cadwell, président du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le projet sera terminé d’ici trois ans.

Ce dernier a déclaré que la ville prioriserait un mode de déploiement «léger» pour le réaménagement, afin d’éviter la lourdeur des travaux de l’implantation du SRB sur Pie-IX.

Avec en moyenne 50 000 passagers d’autobus qui y passent chaque jour, Henri-Bourassa est la voie la plus utilisée de tout le réseau de la STM.

