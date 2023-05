Dolph Lundgren révèle qu'il se bat depuis huit ans contre le cancer

Partager







Depuis huit ans, Dolph Lundgren se bat secrètement contre le cancer.

L'acteur de Rocky IV a révélé qu'un cancer du rein lui avait été diagnostiqué en 2015.

• À lire aussi: Pamela Anderson affirme qu'elle aurait pu être la «petite copine N°1» de Sylvester Stallone

Après une intervention chirurgicale, Dolph Lundgren n'a présenté aucun symptôme jusqu'à ce qu'il rende visite à un médecin dans son pays natal, la Suède, en 2020, qui a découvert des tumeurs dans ses reins et son foie.

On lui a alors annoncé qu'il était en phase terminale et qu'il ne lui restait que deux à trois ans à vivre.

«J'ai eu une vie formidable. J'ai vécu cinq vies en une. Je ne me suis donc pas senti amer, mais j'ai eu de la peine pour mes enfants et ma fiancée (Emma Krokdal)», a déclaré l'homme âgé de 65 ans dans une entrevue pour In Depth avec Graham Bensinger sortie mercredi.

• À lire aussi: Sylvester Stallone s’ouvre sur l’état de santé inquiétant de Bruce Willis

L'année dernière, Dolph Lundgren a suivi un nouveau traitement à Los Angeles pendant le tournage des films The Expendables 4 et Aquaman and the Lost Kingdom.

Ce traitement a permis de réduire considérablement la taille des tumeurs, certaines d'entre elles ayant même diminué de 90 %.

Le comédien doit encore subir une intervention chirurgicale, mais il espère qu'il n'y aura plus d'activité cancéreuse.

«J'espère que les médicaments que je prends vont supprimer tout le reste... J’apprécie simplement la chance d'être en vie», a ajouté Dolph Lundgren.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s