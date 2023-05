Du bac à leur seconde vie: voici comment le papier et le carton sont recyclés

Partager







C’est une habitude bien ancrée chez la majorité d’entre nous: lorsqu’on termine une boîte de céréales ou qu’une feuille de papier ne nous sert plus (après avoir été utilisée recto-verso, bien sûr), on met tout ça au bac de récupération. Mais quand le camion passe ramasser le contenu de notre bac, qu’arrive-t-il avec les matières qu’on y a déposées? Suivez leur voyage jusqu’à leur seconde vie.

Le papier et le carton sont d’abord acheminés au centre de tri le plus près de chez vous. Là-bas, ils sont triés et mis en ballot afin d’être vendus à un recycleur.

Saviez-vous que le papier et le carton représentent plus de 60% des matières qui composent le contenu du bac de récupération?

Autre fait intéressant: environ 80% des matières qui entrent dans les centres de tri sont recyclées – majoritairement localement.

Chez le recycleur

Après avoir visité le centre de tri, le papier et le carton font leur tour chez le recycleur.

À leur arrivée, ils passent par une première étape: celle du défibrage. Ce procédé consiste à plonger les ballots de papier ou de carton dans un triturateur. En gros, c’est comme une grosse piscine d’eau bien chaude dans laquelle la matière est brassée afin de rompre la liaison des fibres.

S’il reste un bout du ruban adhésif ou une agrafe sur le carton ou le papier, la matière indésirable va soit tomber au fond du bassin – lorsque la matière est lourde –, soit flotter si elle est plus légère. C’est à ce moment que passe le toron. Imaginez un gros câble à bateau que l’on plonge dans le bassin d’eau pour capter les contaminants indésirables afin rendre la pâte à papier la plus pure possible.

Vient ensuite l’étape du désencrage. Des savons et des enzymes ajoutés au bassin d’eau extirpent l’encre du papier ou du carton, qui s’emprisonne dans des bulles d’air à la surface. Cette eau usée est ensuite traitée.

Puis, la pâte bien propre est par la suite pressée puis séchée et pressée sur des immenses cylindres chauffés à la vapeur.

Enfin, le papier ou le carton contenant de la matière recyclée est par la suite enroulée sur des immenses bobines prêtes à être utilisée ou transformée dans de nouveaux produits. La matière peut donc servir à faire de nouvelles feuilles pour votre imprimante ou des emballages cartonnés ou même parfois du papier de toilette.

La réduction est la clé

Pour la préservation des précieuses ressources naturelles, il est important de réduire sa consommation de papier et de carton.

Mais lorsqu’on y a recours, il est primordial de poser les bons gestes – comme le principe des 3RV et de bien trier les matières qu’on dépose au bac de récup – afin d’optimiser notre utilisation de ces ressources. Parce qu’on le sait, un arbre, ça prend de nombreuses années à pousser.

