La recharge par cellulaire des cartes OPUS toujours prévue pour le début 2024

Vous avez hâte de pouvoir recharger votre carte OPUS à partir de votre cellulaire? Eh bien sachez qu'il est toujours prévu que cette fonctionnalité soit disponible dès le début 2024, malgré les problématiques liées au déploiement des nouveaux valideurs dans le réseau du métro.

L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a rendu public jeudi son budget 2023. Dans celui-ci, on peut lire que «dès le début de 2024», les usagers «pourront commencer à bénéficier des retombées avec la recharge de la carte OPUS via téléphone intelligent».

Il est aussi confirmé que l'ARTM étudiera principalement trois grands projets en 2023:

Un projet structurant de transport collectif électrique pour relier le grand Sud-Ouest au centre-ville de Montréal.

Un service rapide par bus (SRB) à Laval.

Le projet structurant de transport collectif dans l'est de Montréal, c'est-à-dire l'alternative au projet de «REM de l'Est», qui a été abandonné.

Côté financier, le budget de 2023 est équilibré, avec des revenus totaux d'un peu plus de 3 milliards $ pour des dépenses d'un peu plus de 2,8 milliards $. Des aides gouvernementales ont toutefois été nécessaires pour équilibrer ce budget, en bonne partie parce que l'achalandage est encore loin d'être remonté au niveau d'avant la pandémie, et que les revenus liés aux titres de transport achetés par les usagers représentent une bonne partie des revenus de l'ARTM. Les tendances entourant le télétravail et les achats en ligne laissent croire que l'achalandage ne reviendra pas au niveau pré-pandémique de sitôt.

D'où l'importance, selon l'organisation, de revoir rapidement le financement du transport collectif au Québec. Le «modèle de financement historique [du transport collectif dans le Grand Montréal] a bel et bien atteint ses limites et affecte déjà la résilience et la performance du secteur», peut-on lire dans le mot d'introduction signé par le président du CA, Patrick Savard, et le directeur général Benoît Gendron.

Des travaux gouvernementaux en ce sens avaient été amorcées même avant la pandémie. La ministre des Transports Geneviève Guilbault est d'ailleurs en tournée pour se pencher sur la question.

«Les mesures à mettre en place doivent permettre d’influencer les comportements vers l’utilisation de modes durables de déplacement. Elle doivent aussi assurer un financement prévisible et pérenne pour que le transport collectif joue pleinement son rôle de vecteur de développement des villes et soutienne la mise en œuvre d’une véritable économie verte québécoise. C’est un défi collectif auquel l’ARTM veut contribuer avec l’ensemble des acteurs de la mobilité durable», est-il aussi écrit dans l'introduction du budget.

Rappelons que le transport collectif connaîtra de grands développements au Québec dans les années à venir, notamment avec la mise en service du Réseau express métropolitain (REM), le prolongement de la ligne bleue ainsi que le développement du tramway de Québec - et un potentiel troisième lien dédié au transport en commun dans cette région.

