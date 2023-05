La surprenante histoire du cratère qui forme «l'oeil du Québec»

Partager







Si vous avez déjà regardé une carte du Québec, vous vous êtes peut-être rendu compte que la province avait un «oeil» - un cercle bien marqué au nord de Baie-Comeau.

Quand on le regarde de plus près, on voit qu'il est constitué de l'île René-Levasseur, d'une réserve écologique et du lac Manicouagan. Mais qu'est-ce qui explique sa forme aussi ronde? Saviez-vous qu'il y a environ 75 ans, le Québec n'avait pas vraiment d'oeil?

Si vous vous voulez tout savoir, regardez la vidéo ci-haut.

