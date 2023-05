QUOICOUBEH: on vous explique cet étrange phénomène linguistique venu de France

Partager







Si vous êtes propriétaire d’un ou plusieurs enfants, vous les avez peut-être entendus, au cours des dernières semaines, vous harceler avec ce curieux mot.

Mettons tout de suite quelque chose au clair: Quoicoubeh, ça ne veut rien dire.

Pourtant, les enfants de 7 à 12 ans (environ) prennent un malin plaisir à répéter allègrement ce mot depuis environ un mois, période pendant laquelle l’auteur de ces lignes a progressivement compris qu’il ne s’agissait pas une phénomène propre à sa cour d’école locale, mais plutôt un problème d’ordre mondial! (OK, restreignons ça à la francophonie...)



En gros, l’idée est de faire dire «Quoi?» à une personne, pour ensuite lui répondre le plus vite possible «Quoicoubeh!».

Et c’est... à peu près tout...

Dans le fond, c’est une espèce de piège grâce auquel le piégeur peut s’amuser aux dépens d’un piégé, sans que ce dernier ne comprenne quoi que ce soit à la situation.

Ça vient d’où?

Comme toutes les modes récemment apparues dans les cours d’écoles, le phénomène tire son origine du réseau social TikTok.

Selon ce qu’avancent différents médias français, c’est le tiktokeur La Vache qui aurait été l’inventeur de ce mème.

Dès décembre 2022, il aurait commencé à piéger des gens de son entourage ou des quidams lors de TikToks en direct.





Fort de 186 000 abonnés à l’époque (il en a maintenant le double), son petit manège s’est répandu comme une traînée de poudre et nombre d’utilisateurs de la plateforme chinoise ont commencé à l’imiter.



À noter que différentes variantes existent avec les réponses «hein?» ou «pardon?» que peuvent fournir les personnes piégées.





Il y a bien sûr maintenant une danse qui est associée à la réponse, comme si ce n’était pas déjà insultant de se faire niaiser de la sorte.

Étant donné que nos jeunes, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, ont délaissé la télé traditionnelle pour la télé qui se passe dans les téléphones de poche, et que l’Internet se passe partout sur Terre en même temps, la tendance a rapidement traversé l’Atlantique dans un Concorde virtuel pour venir s’incruster dans la Belle province.

D’un côté, on peut se réjouir du fait que les enfants d’ici sachent trouver du contenu francophone qui les intéresse (que ce soit sur TikTok ou sur YouTube), mais de l’autre, on aimerait aussi ça qu’ils trouvent quelque chose de moins crissement gossant.

Oui?



Fi.





