Stunt sur Transit : une bannière suggère d'écrire à la ministre des Transports

Les utilisateurs de l'application Transit peuvent voir depuis jeudi matin une bannière dans l'app, qui les encourage à écrire à la ministre des Transports pour lui donner leur opinion à propos du financement du transport collectif au Québec.

«Demandez plus de transport collectif - Exigeons un plan ambitieux de la part du gouvernement Legault», peut-on maintenant lire sur une bannière bleue qui s'affiche dans le haut de l'écran quand on ouvre l'application, qui rejoint chaque mois quelque 370 000 utilisateurs à travers la province.

Courtoisie Transit

Un clic sur celle-ci amène les utilisateurs à une page où on retrouve une explication des enjeux entourant le financement du transport collectif. «La ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, madame Geneviève Guilbault, est en tournée à travers la province pour repenser le financement du transport collectif des cinq prochaines années», peut-on y lire.

Courtoisie Transit

Le message se poursuit ainsi: «À l’exemple de sa décision de dédier un éventuel troisième lien Québec-Lévis au transport collectif, la ministre doit présenter un plan de relance courageux et ambitieux pour tout le Québec. Ce plan doit donner les moyens aux sociétés de transport de non seulement relancer mais également bonifier leur service de bus, de métro et de trains de banlieue, nous permettant de se déplacer de manière efficace et abordable, tout en réduisant nos GES.»

Un message pré-rédigé, pouvant être modifié si désiré, ainsi qu'un lien vers la boîte courriel du bureau de la ministre des Transports sont proposés aux utilisateurs.

La voix aux utilisateurs

«L'objectif est de faire sentir à la ministre Guilbault et au ministère [des Transports] que monsieur et madame Tout-le-Monde sont préoccupés par le manque de financement, pas juste les organismes. On veut amener les gens dans la boîte de réception du ministère, montrer que ça préoccupe les gens sur le terrain - et pas seulement à Montréal», a affirmé à 24 heures Sam Vermette, pdg de Transit.

Cette campagne est une initiative de Transit et de Trajectoire Québec. La directrice générale de cet organisme, Sarah V. Doyon, considère qu'on se trouve à un point tournant pour le transport en commun au Québec. «C'est sûr que l'abandon du lien routier dans le troisième lien et le projet d'y faire du transport en commun est un signal fort en faveur de la mobilité durable, et on veut des gestes qui continuent dans ce sens-là», dit celle qui a l'impression d'un «discours de plus en plus favorable envers le transport en commun» de la part du gouvernement.

Mais le financement doit suivre si on veut des services attractifs qui permettent aux gens de moins utiliser leur voiture, voire de s'en débarrasser, soutient-elle. «Notre message, ce n'est pas juste de développer de gros projets en mode lourd dont on va voir les résultats dans 10 ans si tout se passe bien. Il faut aussi investir dans les services existants, notamment les réseaux de bus qui rabattent les gens sur ces modes [structurants] là», affirme-t-elle.

Rappelons que plusieurs gros projets de transport en commun sont en branle dans la province. La branche Rive-Sud du Réseau express métropolitain (REM) devrait entrer en service au printemps, un nouveau tracé pour remplacer le «REM de l'Est» sera présenté en juin et le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal est enclenché, tout comme le développement du tramway de Québec.

Joël Lemay / Agence QMI La branche Rive-Sud du REM devrait être mise en service au cours du printemps.

En parallèle, les sociétés de transport en commun ont vu leurs revenus diminuer depuis la pandémie, en bonne partie en raison du télétravail. La tournée de la ministre des Transports vise notamment à trouver de nouvelles façons d'assurer un financement plus stable à ces organisations pour qu'elles puissent maintenir leurs services.

