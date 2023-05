Voici comment un Américain a perdu près de 30 livres grâce à ChatGPT

Partager







Un homme de Seattle, dans l’ouest des États-Unis, affirme avoir réussi à perdre près de 30 livres non pas grâce à un entraîneur personnel, mais avec l’aide du robot conversationnel basé sur l’intelligence artificielle ChatGPT.

Greg Mushen, qui a toujours détesté la course, a confié au Insider qu’il s’était tourné en février dernier vers l’intelligence artificielle pour l’aider à développer une routine plus saine, tout ça pour pouvoir être en meilleure santé et voir sa fille de 6 ans grandir.

«Elle est à l’âge magique où elle développe sa propre personnalité, et je veux être là pour la voir évoluer, a-t-il dit. J’avais besoin de changer mon style de vie.»

PHOTO tirée de Twitter Greg Mushen est devenu un coureur du dimanche grâce à un programme d'entraînement développé par ChatGPT.

Trois mois plus tard, il a déclaré qu’il avait perdu 26 livres et qu’il avait plus d’énergie. «C’était amusant de voir ces paramètres changer, je me sens tellement mieux», a-t-il dit.

Selon Mushen, ChatGPT pourrait être utilisé par tout le monde comme entraîneur afin de reprendre leur santé en main, même si ça ne remplace évidemment pas un coach personnel.

Un robot doctorant

Le nouveau coureur a eu l’idée de demander ChatGPT de faire comme s’il avait des doctorats en psychologie du sport et en neurosciences, en lui demandant de concevoir un plan pour le rendre accro à la course.

«J’étais curieux de savoir ce qui allait se passer, mais je ne pensais pas que ça marcherait», a-t-il confié au Insider.

Après quelques expériences et plusieurs essais, ChatGPT a finalement produit un plan qui lui semblait bon.

Mushen a commencé par suivre le premier conseil: mettre ses chaussures de course près de la porte d’entrée de sa maison. Et à sa grande surprise, il s’est senti tout de suite investi dans le projet.

Aujourd’hui, le programme fourni par ChatGPT a augmenté sa charge de travail. Mushen affirme qu’il fait six séances d’entraînement par semaine, y compris quatre courses faciles d’environ 45 minutes à 1 h à un rythme d’environ 13 minutes par kilomètre et demi.

