18 accessoires parfaits pour ceux qui adorent The Legend of Zelda

Vous trippez sur The Legend of Zelda? Ça tombe bien, Pèse sur start aussi.

On a fait le tour des boutiques en ligne pour dénicher des accessoires (et une console!) qui célèbrent la magnifique franchise de Nintendo. Il y en a pour tous les goûts, et tous les budgets!

1. Console Nintendo Switch OLED The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

2. Magnifique chandail Korogu (Korok)

Etsy

Vous pouvez choisir un t-shirt ou un sweatshirt, et plusieurs options de couleurs sont offertes.

3. Porte-clés Zelda

Etsy

4. Tasse Lon Lon Ranch

Etsy

5. Réplique de Majora’s Mask (plusieurs tailles)

Etsy

6. Verres Zelda (Link, Goron et/ou Skull Kid)

Etsy

7. Boîte Bokoblin

Etsy

8. Étui iPhone (7 à 14 Pro max)

9. Amiibo gardien, Breath of the Wild

Nintendo

10. Cache-pot Deku Tree

11. Affiche d’inspiration Van Gogh

12. Boucles d’oreilles pierres ancestrales Ocarina of Time

Etsy

13. Prise Joy-Con (PowerA)

PowerA

14. Support Nintendo Switch HORI

HORI

15. Affiche Breath of the Wild

Etsy

16. Boucles d’oreilles Triforce

17. Affiche Hyrule rétro

18. Épingle princesse de la sérénité