C’est aujourd’hui la date limite pour réclamer jusqu’à 300$ au gouvernement pour une panne due au verglas

Vous avez perdu le courant à cause de la tempête de verglas du 5 avril dernier? Vous pourriez recevoir de l’argent du gouvernement. Mais faites vite: la date limite pour en faire la demande, c’est aujourd’hui, le 12 mai.

Qui est éligible ?

Les personnes qui ont manqué d’électricité à la maison pendant plus de 24 heures et qui ont perdu des denrées alimentaires à cause de cette panne prolongée peuvent déposer une demande de compensation.

Le montant de cette compensation s’élève à 75 $ par membre du foyer touché (adultes et enfants), jusqu’à un maximum de 300 $ par foyer.

Comment faire la demande ?

Rendez-vous sur le site du gouvernement du Québec afin de télécharger le formulaire Déclaration relative aux pannes d’électricité à la suite d’intempéries. Il est possible d’appeler pour recevoir ce formulaire par la poste, mais ce n’est pas conseillé le jour même de la date limite.

Une fois ce formulaire dument rempli, il doit être transmis au gouvernement dès aujourd’hui. Aucun formulaire ne sera pas accepté après le 12 mai.

Pour le soumettre, vous pouvez vous présenter en personne avec une pièce d’identité à un bureau de Services Québec , l’envoyer par la poste ou par télécopieur à Services Québec ou par le portail Mon dossier — Aide à l’emploi — Assistance sociale .

