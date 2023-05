Des musiciens de rue acceptent les paiements en carte grâce aux codes QR

Partager







De plus en plus de musiciens de rue à Montréal s’adaptent aux habitudes des Canadiens qui ont rarement de l’argent comptant dans les poches. Les codes QR leur permettent de recevoir des pourboires grâce à des plateformes comme PayPal, Square ou Buku.

• À lire aussi: Ed Sheeran n'a pas plagié Marvin Gaye, tranche un jury

• À lire aussi: Une fausse chanson de Drake et The Weeknd avec l’intelligence artificielle trompe les fans

Vous passez devant un talentueux violoniste dans le métro, mais vous n’avez pas d’argent comptant à lui donner? Vous n’êtes pas le seul à avoir les poches vides. En 2021, seulement un achat sur quatre s’est fait en espèce, selon la Banque du Canada. La tendance baisse depuis 2009.

L’artiste Flora Flores, révélée au grand public sous le nom de Flora Stein à La Voix, en 2020, fait ce même constat quand vient l’été. Depuis quatre ans, elle joue de la musique dans les rues de Montréal. «Le premier été, j’étais sur la rue Masson. Un monsieur m’avait donné 40$», se rappelle-t-elle.

Même si les passants ont toujours été généreux, elle remarque que beaucoup ne peuvent pas payer parce qu’ils n’ont pas d’argent comptant sur eux.

«Je travaille aussi en restauration et [il doit y] avoir une personne qui me paie en argent par mois. Même moi, je suis vraiment qu’avec des cartes.»

Photo Axel Tardieu Les étés, Flora Flores joue au moins trois fois par semaine dans les rues de Montréal.

Des frais à payer

Depuis l'année dernière, Flora s’est mise à accepter les paiements par carte bancaire grâce à un code QR qui mène sur un site internet offrant la possibilité de payer par carte de crédit, Google Pay ou Apple Pay. Son code QR est affiché sur sa pancarte.

L’été dernier, elle utilisait la plateforme Youtip, aujourd’hui appelée Buku. Dorénavant, elle collabore avec l’entreprise Square. «Je paie de petits frais comme les commerçants. Je pense payer comme 3%», dit-elle, convaincue qu’elle va faire plus d’argent grâce à cette technologie.

«C’est une petite charge de travail de plus, mais, ça me donne des notions. Je me sens plus entrepreneure et je pense que ça fait partie de juste évoluer en tant qu’artisan de rue». Après une heure et demie de busking devant la station Mont-Royal, Flora Flores a gagné 105$. Aucun passant n’a payé en carte.

Photo Axel Tardieu L'argent comptant est encore largement utilisé pour donner un pourboire aux artistes de rue.

Paypal, Gofundme...

Elle n’est pas la seule à offrir cette option de paiement. La veille, le violoncelliste Cello Ex Machina jouait dans le métro de la station Square Victoria avec, devant ses pieds, un code QR menant vers un lien pour lui verser de l’argent sur son compte PayPal. La chanteuse Jorie utilise, elle, un compte QR qui mène sur une page GoFundMe.

Curtis Thorpe est le seul musicien de rue en ville à utiliser un terminal de paiement Square pour faciliter les pourboires électroniques avec un simple tapotement de carte, comme dans un magasin.

Il a fixé le montant à 4$. Après une heure devant la Basilique Notre Dame, ce joueur de hackbrett a reçu 22 paiements virtuels. «C’est plus que d’habitude, mais ça reste moins de la moitié de mon total», explique-t-il.

Photo Axel Tardieu Curtis Thrope joue un instrument de musique à cordes frappées.

«Je joue dans les rues depuis sept ans. Les gens sont, encore aujourd'hui, très généreux avec leur argent comptant. Bien plus de la moitié de mes revenus tirés de la rue se font toujours en espèces.»

Son système, acheté d’occasion pour 250$, n’est pas idéal. Curtis Thrope doit utiliser une application l’empêchant de se mettre en veille entre deux paiements. Malgré ça, il ne va pas se séparer de son terminal de paiement au cas où, dans un futur lointain, l’argent disparaîtrait.